Punkteteilung in Pößneck Nach zwei Niederlagen in Folge konnte der VfB Apolda mal wieder etwas Zählbares vom VfB 09 Pößneck mitbringen.

Mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Am Samstagnachmittag spielte der VfB aus Apolda beim anderen VfB in Pößneck 1:1 und erzielte damit das insgesamt fünfte Unentschieden in dieser Saison. Diesmal jedoch ein Remis, welches man als Punktgewinn und nicht als zwei Punkte verloren verbucht. BERICHT des VfB Apolda

In der ersten Halbzeit legten die Grün-Weißen los wie die Feuerwehr und damit auch den Grundstein für ein am Ende erfolgreiches Ergebnis. Aus einer stabilen Defensive heraus gewann man den Großteil der Zweikämpfe, lies hinten bis auf einen harmlosen Schuss vom Strafraumeck (18.) so gut wie nichts zu und konnte immer wieder mit schnellem Umkehrspiel die Pößnecker Hintermannschaft in Verlegenheit bringen. Fauers erster Durchbruch endete mit einem überhastesten Abschluss. (23.) Grune hatte die nächste Möglichkeit auf 0:1 aus Sicht des "Gast-VfB" zu stellen, legte jedoch quer auf den von Gegenspielern umringten Fauer, anstatt aus 12 Metern selbst den Abschluss zu suchen. (28.) Fauer machte es wenig später besser und erzielte aus der selben Position dann endlich das 0:1 (35.). Die verdiente Führung für den VfB Apolda, mit dem es dann auch in die Halbzeit ging. Der erste Teil war geschafft und es war klar, dass Pößneck in der zweiten Halbzeit nicht noch einmal so ungefährlich zu Werke gehen würde. In der letzten Woche hatten es die 09er schon einmal gezeigt, dass sie nie aufstecken und gegen Schott ebenfalls einen Rückstand wieder aufgeholt. Und genau das zeigte die Pößnecker Mannschaft um den sehr unzufriedenen Trainer Raab ein weiteres Mal. Die zweite Halbzeit war dann geprägt von wütenden Angriffsversuchen der Hausherren. Pößneck drückte nun auf den Ausgleich und hatte mit einem Schuss, der die Oberkante der Latte traf, (48.) diesen schon auf dem Fuß. Notgedrungen musste der Gelb-Rot gefährdete Berger ausgewechselt werden (54.) und die Unordnung, die dadurch entstand nutzen die 09er um sich weitere Möglichkeiten zu erarbeiten (58.,60.). In der 66. Minute fiel dann der mittlerweile verdiente Ausgleich. Nach einer perfekt getimeten Flanke von links stand Bursuc im Strafraum frei und köpfte zum 1:1 ein. Pößneck wollte jetzt den Sieg, doch der Gast kam wieder besser in die Zweikämpfe und konnte jetzt das ein und andere Mal auch wieder für Entlastung sorgen, obwohl die vielversprechenden Angriffe zu schlampig ausgespielt wurden und hier auch mehr drinnen war. Viele Zweikämpfe, Fouls und Nicklichkeiten auf beiden Seiten bestimmten fortan das Spielgeschehen. Die Pößnecker versuchten zwar nochmal alles um doch noch den Heimsieg zu erringen, doch bis auf ein paar Halbchancen passierte nicht mehr viel. Der VfB Apolda brachte den Auswärtspunkt über die Zeit.