Punkteteilung in Meilen

Mit einem Sieg hätte man die Chance gehabt sich vor dem Spitzenspiel gegen Wald in Poleposition zu bringen. Der eine Punkt ändert zwar an der Ausgangslage nichts, trotzdem hat man sich gegen den abstiegsbedrohten Gegner mehr ausgerechnet.

Auf dem wunderbar gepflegten Rasenplatz startete der FCP wie immer mit viel Ballbesitz, fand aber in zu wenigen Situationen die richtige Lösung im letzten Drittel. Der Gastgeber beschränkte sich auf lange Bälle und versuchte so die Defensive zu überraschen. In der 10. Minute bekam der FC Meilen einen Freistoss fast an der Mittellinie. Dieser segelte über Freund und Feind hinweg zur Überraschung aller in das Tor.

In der Folge probierte der FCP sein Glück mit diversen flachen Hereingaben über aussen. Bei einer solchen Situation im Strafraum versuchte Siro Wolfer in Schussposition zu kommen und wurde vom Meilemer Verteidiger von den Beinen geholt. Leider verschoss der sonst so souveräne Oberholzer. Die nächste 100% Chance hatte dann Siro Wolfer als er alleinstehend vor dem Tor über das Tor schoss.