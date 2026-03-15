Punkteteilung in Luckenwalde: Greifswalder FC verpasst knappen Erfolg

– Foto: Lukas Thoms

Im vierten Spiel innerhalb weniger Tage kämpfte der personell geschwächte Greifswalder FC leidenschaftlich um den Sieg in der Regionalliga Nordost. Ein spätes, kontroverses Tor von Lucas Will egalisierte die frühe Führung der Gäste und sorgte für eine Punkteteilung, die den hohen Einsatz der Mecklenburger nur teilweise belohnte. Trotz der hohen Belastung der letzten Tage zeigte die Mannschaft von Trainer Björn Lipfert eine disziplinierte Leistung beim FSV 63 Luckenwalde, konnte sich jedoch nicht mit drei Punkten für den betriebenen Aufwand belohnen.

Belastungsprobe unter schwierigen Vorzeichen

Es war die vierte Partie binnen kürzester Zeit, die das Team am gestrigen Samstag in Luckenwalde zu bestreiten hatte. Angesichts personeller Ausfälle und der enormen physischen Belastung der vorangegangenen Tage war eine kämpferisch anspruchsvolle Auseinandersetzung zu erwarten. Beide Mannschaften begannen die Begegnung mutig. Den ersten nennenswerten Abschluss verzeichneten die Hausherren nach vier Minuten, als Phil Butendeich flach abzog, doch der Torhüter des Greifswalder FC, Jakub Jakubov, sicher zur Stelle war.

Früher Lohn für die Druckphase

Nach einer Viertelstunde erhöhten die Gäste den Druck merklich. In der 20. Minute zahlten sich die Bemühungen aus: Eine Flanke von Soufian Benyamina erreichte Grace Bokake. Der Offensivakteur setzte sich im Kopfballduell entschlossen durch und beförderte das Leder vom Innenpfosten aus zur 1:0-Führung in das Tor der Luckenwalder.

Taktische Disziplin und verpasste Gelegenheiten

In der Folge bemühte sich der FSV 63 Luckenwalde um den Ausgleich, sah sich jedoch einem konsequenten und frühen Pressing der Greifswalder gegenüber. Dies erzwang wiederholt Fehler und Ungenauigkeiten im Spielaufbau der Gastgeber. Abschlüsse von Phillip König und Mike Bachmann blieben daher weitestgehend ungefährlich. Auf der Gegenseite erarbeitete sich der Greifswalder FC gute Ansätze, spielte diese jedoch nicht konsequent zu Ende. Ein Konter in einer Zwei-gegen-Zwei-Situation über Osman Atilgan hätte beinahe zu einem Elfmeterpfiff geführt, doch der Unparteiische ließ die Szene weiterlaufen.

Entlastungsangriffe des GFC

Zur zweiten Halbzeit blieb das Geschehen jedoch ausgeglichen. Eine Doppelchance für Soufian Benyamina und ein artistischer Fallrückzieher von Osman Atilgan unterstrichen ein leichtes spielerisches Übergewicht für den Greifswalder FC. Mit fortschreitender Spieldauer verlagerte sich das Geschehen jedoch zunehmend vor das Gehäuse der Gäste. Den Greifswaldern blieben in dieser Phase lediglich Entlastungsangriffe, um für Ruhe zu sorgen. Dabei verfehlten Jannis Farr sowie zweimal Tristan Wagner das Tor jeweils nur um Haaresbreite, womit die vorzeitige Entscheidung verpasst wurde.

Kollision mit Folgen führt zum Ausgleich

In der 82. Minute ereignete sich schließlich die entscheidende Szene der Partie. Nach einer Flanke von der rechten Seite schien Jakub Jakubov die Situation bereits unter Kontrolle zu haben und hielt den Ball sicher in den Händen. In diesem Moment prallte Lucas Will mit dem Torhüter zusammen, wodurch der Ball aus dessen Griff ins Tor fiel. Der Schiedsrichter erkannte den Treffer zum 1:1-Ausgleich an.

Vergebene Großchance in der Schlussphase

In den verbleibenden Minuten blieb die Begegnung offen. Kurz vor dem Ende bot sich dem Greifswalder FC noch die große Möglichkeit zum Siegtreffer. Der ehemalige Greifswalder Fabio Schneider vertändelte am eigenen Sechzehner den Ball gegen Osman Atilgan. Dieser nahm das Leder auf und kam mit links zum Abschluss, setzte den Ball jedoch deutlich über das Tor.

Ausblick auf die nächste Aufgabe

So blieb es nach dem Schlusspfiff beim 1:1-Unentschieden. Für den Greifswalder FC, der sich damit auf dem 15. Tabellenplatz wiederfindet, markiert dieses Ergebnis den Abschluss einer äußerst kräftezehrenden Phase. Nach 24 absolvierten Spielen stehen für die Mannschaft nun 23 Punkte zu Buche. Die nächste Gelegenheit, die Punktekonten weiter aufzufüllen, bietet sich bereits am Samstag, 21.03.2026. Um 14 Uhr empfängt der Greifswalder FC den ZFC Meuselwitz zum nächsten Heimspiel.