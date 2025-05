Punkteteilung in Langenzenn

Zum heutigen Sonntag empfing der TSV Langenzenn die SG Münchsteinach/Diespeck.

Das Spiel begann von beiden Mannschaften sehr abwartend. Langenzenn konnte allerdings nach und nach das Spiel in die Hand nehmen. Trotz einiger gut herausgespielten Chancen, gelang es den Hausherren nicht in Führung zu gehen. Mit den Halbzeitpfiff war es dann soweit. Pattaro konnte im sechzehner nur mit einem Foulspiel gestoppt werden. 1:0 ging es somit in die Pause durch Pickett (45.).