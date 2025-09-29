Punkteteilung in Hoven

„Auch, wenn wir am Ende die Partie deutlich entscheiden müssen, war das heute keine gute Leistung meiner Mannschaft“ sprach HSV-Trainer Chris Böhme von verlorenen Punkten beim aufopferungsvoll kämpfenden CSV Düren.

Mit einem mageren 2:2 – Unentschieden kehrte der „kleine HSV“ aus Hambach vom Auswärtsspiel aus Hoven zurück. Chancenwucher in Überzahl.

Vor dem etwas unerwarteten Rückstand durch Priebe (32.), der eine Flanke aus dem Halbfeld bei tiefstehenden Sonne per Kopf in die Maschen drückte, hatte HSV-Angreifer Al Dawalibi zweifach die Möglichkeit zum überfälligen Führungstreffer, traf aber nur den Pfosten bzw. legte die Kugel am verwaisten CSV-Gehäuse vorbei.

Mit den höheren Spielanteilen und gegen einen auf die Defensive bedachten Kontrahenten war der HSV von Beginn an um Spielkontrolle bemüht. Zwischen die eigenen Ballbesitzphasen schlichen sich aber immer mal wieder krasse Ballverluste, die der CSV glücklicherweise zunächst nicht nutzen konnte.

Für den 1:1- Ausgleich sorgte dann wenig später HSV-Routinier Manuel Spies, als er eine schöne Einzelaktion aus der Drehung in die lange Ecke abschloss (35.) und damit auch den Halbzeitstand herstellte.

Der zweite Durchlauf startete zunächst mit einer langen Unterbrechung. Hambachs Carsten Peters zog sich – sicherlich unabsichtlich – im unglücklichen Zweikampfduell mit Heimakteur Kosmann eine klaffende Gesichtsverletzung zu, welches der Unparteiische mit einem Platzverweis für den Verursacher ahndete.

In Unterzahl gelang dem CSV nur wenige Momente später der Führungstreffer zum 2:1, bei dem insbesondere die HSV-Verteidigung mit einem Ausrutscher keine gute Figur machte (60./ Jung)

In Überzahl setzte die Elf von HSV-Trainer Chris Böhme zum finalen Sturmlauf auf das CSV-Gehäuse an. Immer wieder spielte man sich durch das letzte Drittel und kam zu mehreren Hundertprozentigen, die aber teilweise ganz kläglich vergeben wurden. So musste zunächst ein Eckball herhalten, den Jonas Hamacher am langen Pfosten zum 2:2 – Ausgleich über die Linie drückte (76.).

In den Schlussminuten ergaben sich weitere gute Hambacher Tormöglichkeiten, die der CSV aber mit Einsatz und der notwendigen Fortune zu verhindern wusste und so letztlich in einer insgesamt fairen Partie das 2:2-Remis über die Zeit brachte.