Punkteteilung in Heiligenrode

In einer umkämpften Partie mit viel Brisanz trennten sich der TSV Heiligenrode und der TSV Wolfsanger II am Ende leistungsgerecht mit 2:2. Beide Teams standen unter Druck: Heiligenrode im Aufstiegsrennen, die „Wölfe“ im Kampf gegen den Abstieg.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Wölfe wie ausgewechselt. Aggressiv in den Zweikämpfen und deutlich präsenter drängten sie auf den Ausgleich – und wurden schnell belohnt. In der 49. Minute traf R. Taloi zum verdienten 1:1. Wolfsanger blieb am Drücker, gewann nun die Mehrzahl der Duelle und spielte mit deutlich mehr Entschlossenheit.

Die Gäste aus Wolfsanger erwischten den besseren Start und kamen früh zu ersten Möglichkeiten. Zwei Halbchancen und eine Großchance blieben jedoch ungenutzt – und wie so oft im Fußball rächte sich das. Heiligenrode nutzte seine erste echte Gelegenheit eiskalt aus: D. Brandt traf bereits in der 7. Minute zur 1:0-Führung. In der Folge hatte Heiligenrode noch eine weitere gute Chance, scheiterte jedoch am stark reagierenden Wolfsanger Keeper. Danach flachte die Partie zunehmend ab und ging ohne weitere Highlights in die Halbzeit.

Der nächste Höhepunkt folgte in der 60. Minute: Erneut war es Taloi, der sich stark gegen zwei Gegenspieler durchsetzte und einen Elfmeter herausholte. J. Faulstich übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zur 2:1-Führung für die Gäste.

In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Für großen Unmut sorgte dann eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung: Statt auf Ecke für Wolfsanger entschied der Unparteiische auf Abstoß. Heiligenrode schaltete schnell, nutzte die Unordnung in der Wolfsanger Defensive und kam durch A. Weustermann in der 81. Minute zum 2:2-Ausgleich.

In der hitzigen Schlussphase kam es auch abseits des Spielfelds zu Diskussionen, in deren Folge ein Ersatzspieler der Wölfe zunächst Gelb und anschließend Gelb-Rot sah. Trotz dessen verteidigte Wolfsanger leidenschaftlich und ließ keinen weiteren Treffer mehr zu, auch wenn Heiligenrode in den letzten Minuten den größeren Druck ausübte.

Die größte Chance auf den Siegtreffer hatte schließlich Wolfsanger in der Nachspielzeit: M. Ali lief allein auf das Tor zu, vergab jedoch die Möglichkeit zum entscheidenden Treffer.

So blieb es beim 2:2, mit dem die Gäste aus Wolfsanger gut leben können. Mit dem gewonnenen Punkt im Abstiegskampf richtet sich der Fokus nun auf das kommende Wochenende: Am 03.05.2026 um 13:00 Uhr empfangen die Wölfe den direkten Konkurrenten Eintracht Baunatal im heimischen Stadion – ein echtes Schlüsselspiel.

Die Mannschaft hofft dabei auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen.