Punkteteilung in Glött

– Foto: Benjamin Rößle

Die Zebras mussten sich bei der SSV Glött mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Die SG übernahm von Beginn an die Kontrolle und versuchte, das Spiel aus einer sicheren Defensive heraus aufzubauen. Die erste Unachtsamkeit im Spielaufbau wurde jedoch sofort bestraft: Nach einem Fehlpass kam Glött über die linke Seite nach vorne und Albano verwertete die Hereingabe zur frühen 1:0-Führung (8.). Die Gäste zeigten sich davon unbeeindruckt und kamen bereits in der 10. Minute zum Ausgleich. Chwolka setzte sich im Strafraum stark gegen seinen Gegenspieler durch und schloss mit links flach ins kurze Eck zum 1:1 ab. Anschließend hatte die SG die Möglichkeit, das Spiel zu drehen. Nach einer Flanke von Abele setzte Hartmann den Ball mit der Fußspitze nur knapp über das Tor. Auf der Gegenseite verhinderte Heidenreich mit einer starken Fußabwehr im Eins-gegen-eins die erneute Führung der Gastgeber. Mit dem 1:1 ging es in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die SG gefährlich. Hartmann scheiterte nach einem Steckpass von Lindenmayer zunächst an Torhüter Trenker. Wenig später hatte er erneut die Möglichkeit auf die Führung, bugsierte den Ball nach einer Flanke von Munk aus kurzer Distanz jedoch nur an den Pfosten. In der 62. Minute wurde die Aufgabe für die Zebras schwieriger: Munk sah nach seinem zweiten Foul die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl hielt die SG dagegen, musste in der 68. Minute aber den erneuten Rückstand hinnehmen. Nach einer Flanke stand Ansbacher frei und schob zum 2:1 für Glött ein. Kurz darauf hatte Glött sogar die große Chance, auf 3:1 zu erhöhen. Doch Heidenreich bewahrte die SG mit einer starken Parade vor der Vorentscheidung. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und wurden für ihren Einsatz belohnt. Nach einem langen Ball von Reichelt setzte sich Hartmann durch und blieb diesmal vor dem Tor eiskalt. Sein Abschluss brachte gute zehn Minuten vor Schluss den verdienten 2:2-Ausgleich. Und es sollte noch dramatisch werden: In der letzten Minute bekam die SG einen Elfmeter zugesprochen. Chwolka lag bereits am Boden, als Schrettle ihn mit dem Knie im Gesicht traf. Der Schiedsrichter wertete die Aktion als Tätlichkeit und zeigte auf den Punkt. Reichelt übernahm die Verantwortung, setzte den Strafstoß jedoch über das Tor. Unmittelbar danach war Schluss. Am Ende bleibt das zweite Unentschieden der Saison, das sich auf Grund der besseren Chancen und dem Elfmeter zum Schluss eher wie zwei verlorene Punkte anfühlt.

Autor:PH