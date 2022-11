Punkteteilung in Fichtenberg

Gegen den Tabellenvierten vom TSV Weilimdorf wollten die Damen der Sportkameradschaft die letzten Pleiten vergessen machen und bestimmten im ersten Durchgang über weite Strecken das Geschehen. Dennoch dauerte es bis zur 36. Spielminute ehe Nicole Zöllner ihre Mannschaft in Führung brachte. Eine Flanke von Isabella Lausch aus dem Halbfeld konnten die Gäste nicht klären und die Nummer 16 der Leins-Elf staubte mit ihrem Linksschuss ins rechte Eck ab. Die Gäste hatten phasenweise auch ihre Möglichkeiten, doch SKF-Keeperin Sarah Ganesch hielt ihren Kasten sauber. Motivierende Worte von Viechberg-Coach Andreas Leins „nicht nachlassen, weiter belohnen“ trieben die Gastgeberrinnen weiterhin nach Vorne. Packend wurde es kurz vor dem Pausentee. Mittelfeldmotor Tatjana Ammon verlagerte das Spiel gekonnt auf die rechte Seite und Sandra Gloning erhöhte sehenswert mit ihrem Heber unhaltbar ins lange linke Eck auf 2:0 (43.). Kategorie: Tor des Monats. Doch bereits im Gegenzug verkürzten die Gäste aus dem Stuttgarter Stadtbezirk durch Ana Olssen auf 1:2 (44.). Die Angreiferin behielt im Duell mit der SKF-Defensive die Oberhand, umkurvte Ganesch und vollendete zum Anschlusstreffer. Im zweiten Umlauf bestrafte TSV-Akteurin Nathalie Holzäpfel zunächst lethargische Gastgeberrinnen und egalisierte das Ergebnis (48.). In einem von nun offenen Schlagabtausch drückten beide Mannschaften auf den Siegtreffer, die letzte Möglichkeit für die Hausherrinnen ergab sich in der Schlussminute aus einem Standard, bei der jedoch Weilimdorf-Torhüterin Zoe Vossen sicher zupackte und es letztlich bei einer gerechten Punkteteilung blieb. Durch dieses Remis springen die SKF-Damen auf den fünften Tabellenrang und gastieren am nächsten Sonntag beim Tabellenzweiten des 1. FC Lauchhau-Lauchäcker, die bisher aus neun Spielen acht Siege feiern durften. Anpfiff am Rande Vaihingens erfolgt um 10:30 Uhr. Von Stefan Rauch