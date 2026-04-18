PUNKTETEILUNG IN EINER INTENSIVEN PARTIE von Günter Eckle · Heute, 12:13 Uhr · 0 Leser

In einer intensiven und über weite Strecken ausgeglichenen Partie trennten sich Berghülen und Fortuna Ballendorf am Ende mit einem leistungsgerechten 2:2 Unentschieden. Ballendorf erwischte den besseren Start in die Begegnung und setzte die Gastgeber früh unter Druck. Bereits in der 2. Minute spielte David Döring einen starken Ball auf Paddy, der jedoch am Torwart scheiterte. Auch in den Anfangsminuten blieb Ballendorf das aktivere Team und überzeugte mit hohem Tempo. Berghülen kam in der Folge besser ins Spiel und setzte erste Nadelstiche über Konter. In der 6. Minute musste Luki nach einem schnellen Gegenangriff eingreifen und entschärfte die Situation stark. Auf der anderen Seite zeigte Ballendorf immer wieder gute Offensivaktionen: In der 12. Minute setzte Paddy Mathis mit einem gefühlvollen halbhohen Pass in Szene. Mathis nahm den Ball stark an, ließ einen Gegenspieler stehen und schloss sehenswert ab – doch erneut war der Torwart zur Stelle.

Nach einer eher ausgeglichenen Phase wurde Berghülen zunehmend gefährlicher. In der 23. Minute fiel schließlich das 1:0: Ein langer Ball erreichte den Stürmer, der den Ball mit dem Außenrist an Torwart Nils vorbeilegte und zur Führung traf. Ballendorf blieb jedoch dran und hatte in der 28. Minute durch einen Freistoß von David Döring die große Chance zum Ausgleich. Sein Schuss in Richtung Winkel wurde jedoch vom gut reagierenden Torwart pariert. Kurz vor der Pause wurde der Einsatz der Gäste belohnt: Nach einer Ecke von Paddy entstand ein wildes Durcheinander im Strafraum. Der Ball landete schließlich vor den Füßen von Mathis, der den Torwart tunneln konnte und zum verdienten 1:1-Ausgleich traf (42.). Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeit. Ballendorf begann stark, doch Berghülen fand im Laufe der ersten Hälfte besser ins Spiel – insgesamt eine ausgeglichene Partie. Nach dem Seitenwechsel erwischte Berghülen den besseren Moment: In der 55. Minute gingen die Gastgeber erneut in Führung. Der Treffer war zwar abseitsverdächtig, wurde jedoch gegeben und sehenswert abgeschlossen – 2:1. In der Folge übernahm Ballendorf zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Gäste hatten mehr Ballbesitz und bemühten sich um den Ausgleich, konnten sich jedoch zunächst keine klaren Torchancen erarbeiten.