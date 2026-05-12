Punkteteilung in Eilendorf

In einem ausgeglichenen und zerfahrenen Spiel mussten wir in der 14. Minute der Nachspielzeit aufgrund einer Verletzung unseres Spielers Reimann noch den Ausgleich hinnehmen.

Das Unentschieden ist insgesamt betrachtet gerecht, da wir mit Leinders und Tas zwei Spieler ersetzen mussten, die in der laufenden Saison bereits extrem wichtig für unser Spiel waren.