Punkteteilung in Eilendorf

In einem ausgeglichenen und zerfahrenen Spiel mussten wir in der 14. Minute der Nachspielzeit aufgrund einer Verletzung unseres Spielers Reimann noch den Ausgleich hinnehmen.
Das Unentschieden ist insgesamt betrachtet gerecht, da wir mit Leinders und Tas zwei Spieler ersetzen mussten, die in der laufenden Saison bereits extrem wichtig für unser Spiel waren.
Das 2:2 darf so natürlich nicht fallen, da es dort an einfacher Abstimmung fehlte. Dennoch hält uns der Verlust dieser zwei Punkte nicht davon ab, weiterhin in jedem Spiel auf Sieg zu spielen, um am Ende zu sehen, was für den Verein und das Team möglich ist.