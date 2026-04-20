Punkteteilung in Ehingen

Kein gutes Bezirksliga-Spiel bekamen die Zuschauer am vergangenen Sonntag zwischen dem SVJ und der TSG Ehingen zu sehen. In einer ereignisarmen ersten Hälfte waren gute Torchancen eher Mangelware. Eine 100%ige Chance hatten die Gastgeber allerdings doch, diese vereitelte unser Keeper Oskar jedoch sensationell.

Nach dem Wechsel sollten dann aber doch noch Tore fallen. In der 53. Minute gingen die Ehinger in Führung. Wieder konnte Oskar Drechsler einen Schuss des TSG-Stürmers zunächst entschärfen, beim Nachschuss war er jedoch machtlos. Zehn Minuten nach diesem Gegentreffer sah Pablo Fronius die Gelb-rote Karte und wir mussten uns fortan in Unterzahl gegen die drohende Niederlage stemmen. In der 78. Minute dann die vermeintliche Entscheidung, denn die Ehinger erhöhten auf 2:0. Die Messe schien gelesen. Doch wie auch schon in den vergangenen Wochen zeigte unsere Mannschaft eine großartige Moral. In der 84. Spielminute kamen wir durch einen von Laurin Schmidt verwandelten Handelfmeter zum 1:2 noch einmal heran. Und da noch genug Zeit auf der Uhr war, schöpften wir wieder Hoffnung auf was Zählbares. Tatsächlich sollte uns der Ausgleich gelingen. In der 92. Minute tankte sich Flo Holoch auf der rechten Seite in den Strafraum und zirkelte Ball mit seinem starken Linken zum vielumjubelten 2:2-Ausgleich ins lange Eck. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter dann die Partie ab und wir freuten uns über einen am Ende glücklichen, aber nicht unverdienter Punktgewinn.