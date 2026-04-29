Punkteteilung in der Nachspielzeit

Villenbach - Holzheim 2:2(1:1)
Es lief bereits die vierte Minute der Nachspielzeit, als Holzheims Schlussmann Niklas Rößle mit einem klasse Abschlag Timo Czernoch fand und dieser in Stürmermanier zum späten und umjubelten Ausgleich im Nachholspiel beim SV Villenbach noch traf.
Dabei gingen die Aschbergler bereits früh in Führung. Pascal Petermann erreichte noch ein Zuspiel an der Grundlinie und bediente Louis Dietrich. 0:1 (6.Min).
Villenbachs Torjäge Marcus Illmer ließ sich bei einem Zuspiel nach 21 Minuten nicht bitten und glich für die Gastgeber zum 1:1 aus.
Wie oft in dieser Saison schaffte es der SVH nicht, gut gespielte Angriffsbemühungen erfolgreich zu Ende zu spielen und wurde im Spiel mit und gegen den Ball zunehmend ungenau und fahrig. Genau da witterten die Hausherren auf ihrem heimischen Platz auch mit der ein und anderen Einlage am Boden ihre Chance.Dominik Tischmacher traf per Kopf nach einem Freistoß in den Fünfmeterraum in einer Phase, als Holzheim aufgrund einer Zeitstrafe zu Zehnt auf dem Platz stand zur 2:1 Führung (86.)
Die Weber-Truppe kämpfte sich aber nochmal zurück und erwartet den SV Villenbach bereits am kommenden Sonntag zum Rückspiel am Sudetenweg.