Punkteteilung in der Nachspielzeit von Benjamin Grimm · Heute, 22:23 Uhr · 0 Leser

Villenbach - Holzheim 2:2(1:1) Es lief bereits die vierte Minute der Nachspielzeit, als Holzheims Schlussmann Niklas Rößle mit einem klasse Abschlag Timo Czernoch fand und dieser in Stürmermanier zum späten und umjubelten Ausgleich im Nachholspiel beim SV Villenbach noch traf.

Dabei gingen die Aschbergler bereits früh in Führung. Pascal Petermann erreichte noch ein Zuspiel an der Grundlinie und bediente Louis Dietrich. 0:1 (6.Min). Villenbachs Torjäge Marcus Illmer ließ sich bei einem Zuspiel nach 21 Minuten nicht bitten und glich für die Gastgeber zum 1:1 aus.