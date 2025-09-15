Punkteteilung in der Kocherschlaufe

Der TSV Sulzbach-Laufen kann auch im zweiten Heimspiel keinen Dreier landen. Beim 3:3-Unentschieden trifft Spielertrainer Akin Dreifach.

Die 1. Halbzeit ist schnell erzählt. Die Heimmannschaft hat den Ball in ihren Reihen und hat den Gegner weitestgehend im Griff. Die Einstellung stimmt und der TSV ist gewillt den ersten Dreier der noch jungen Saison auf dem Heim-Geläuf einzufahren.

Einziger Schönheitsfehler ist das 0:1 für die Sulzbacher an der Murr, welche einen Abstimmungsfehler zwischen Defensive und Torwart ausnutzen.

Erdel nutzt diese Möglichkeit gnadenlos zur Führung.

Die Sulzbacher vom Kocher lassen sich jedoch nicht aus dem Konzept bringen und zum vielen Ballbesitz gesellen sich anschließend auch Chancen durch Akin & Fahr. Die Abschlüsse werden jedoch entschärft.

In der 32. Minute schlägt Akin dann zum 1.Mal zu. Ein Freistoß von der halblinken Seite schlägt der Spielertrainer sehr scharf in Richtung Tor und am Ende stehen sowohl die Roten als auch die Blauen Sulzbacher Spalier und lassen den Ball durch ins Tor. Verdienter Ausgleich und damit werden auch die Seiten getauscht.

Die 2. Halbzeit beginnt der TSV ähnlich unentschlossen wie den 1. Durchgang.

Es ist ein Freistoß an der Mittelinie, welcher in der 52. Minute gen TSV-Tor fliegt. Wieder ist die TSV-Defensive unentschlossen und Finn Dietrich nutzt diese Möglichkeit couragiert, umläuft Keeper Hägele und schiebt zum 1:2 ins leere Tor ein.

In der Folge hätte der FVS den Spielstand locker auf 1:3 erhöhen können.

Binnen weniger Minuten scheitert der Gast zwei Mal am eigenen Unvermögen und einmal an Sebastian Haas auf der Linie.

Davon wach gerüttelt, agieren die TSV-Mannen wieder zielstrebiger.

Das folgende 2:2 (69.) leitet Akin selbst ein und vollendet schlussendlich per Elfmeter.

Akin setzt nach Solo Kämmerling herrlich in Szene und dieser ist nach einer schnellen Finte nur noch per Foul im Strafraum zu stoppen.

Das Spiel ist nun wieder offen und ein Sieg für den TSV liegt in der Luft.

Der TSV ist bemüht aber es will gegen die Abwehrreihe der Gäste kein Durchkommen gelingen.

Oftmals gelingt der letzte Pass nicht oder der Unparteiische möchte eine Abseitsstellung wahrgenommen haben.

Am Ende rächt sich der unermüdliche Aufwand der Kocherschlaufen-Elf schier gar noch.

Denn in der 90. Minute legt der Schiedsrichter den Gästen noch ein Geschenk auf den Elfmeterpunkt.

Bei einem Steckball in den Strafraum bedrängt Haas seinen Gegenspieler nach Bezirksliga-Sitte. In der A-Klasse reicht dies leider für einen Elfmeter. Sulzbach-Murr nutzt dieses Geschenk zum 2:3.

Angestachelt von diesem Elfer-Eklat setzt der TSV in der 95. Minute noch einen letzten Stich und gleicht kurz vor Schluss zum viel umjubelten 3:3 aus.

Es ist ein sehenswerter Diagonalball von Joos, welchen er perfekt temperiert hinter die Abwehrkette setzt. Empfänger ist Akin, welcher sich an diesem Tag nicht zwei Mal bitten lässt und souverän einschiebt

Tore: 0:1 Eduard Erdel (6.), 1:1 Ahmet Akin (32.), 2:1 Finn Dieterich (55.), 2:2 Ahmet Akin (68. Foulelfmeter), 3:2 Radomir Simeonov Stanchev (89. Foulelfmeter), 3:3 Ahmet Akin (90.+4)