Punkteteilung in Bodnegg

Vergangenen Sonntag gastierten die Jungs vom FVW mit beiden Teams beim TSV Bodnegg.

Die „1B“ startete um bereits um 12:30 in Ihr Partie. Diese war lange ausgeglichen, beide Mannschaften ließen gute Chancen liegen. So dauerte es bis zur 42. Spielminute bis ein Tor fiel. Joshua Schlecker traf per direktem Freistoß ins rechte, untere Eck. Kurz vor der Halbzeit treffen die Gastgeber erneut. Nach einem Freistoß können die Gäste, nach einem Abpraller, den Ball in der 45. Spielminute über die Linie bringen.

Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff traf der frisch eingewechselte Dennis Seibel, nach Vorarbeit durch Kevin Schwarz, zum 2:1 Anschlusstreffer. Die Kurstädtler waren nun spielbestimmend. Leider konnten mehrere Großchancen nicht genutzt werden. Erst in der 65. Spielminute trat Louis Stärk zum Dribbling an und steckte auf Kevin Schwarz durch, welcher den Keeper im 1 vs 1 bezwang und zum 2:2 ausglich. Es folgten weitere Chancen für die Gäste aus Bad Waldsee, diese konnten aber nicht zu etwas Zählbarem verwandelt werden.

Somit endete die Partie in einem Remis.