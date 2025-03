Punkteteilung in Augsburg

Landsberg – Am Sonntagnachmittag trennten sich der TSV Landsberg und Türkspor Augsburg mit einem Unentschieden. Das Spiel an der Bezirkssportanlage Haunstetten endete ohne Tore und markiert das erste Remis in der Amtszeit von Landsbergs Cheftrainer Alexander Schmidt.

Auf dem schwer bespielbaren Rasen übernahm die Mannschaft von Kapitän Maximilian Holdenrieder vor knapp 60 Zuschauern von Beginn an die Kontrolle über das Spiel. Gegen den tiefstehenden Gegner erspielte sich der TSV Landsberg immer wieder Chancen, welche aber nicht zum gewünschten Erfolg führten. Türkspor Augsburg stand in der ersten Halbzeit überwiegend tief in der eigenen Hälfte und versuchte, über Konter gefährlich zu werden. Bei einem dieser Vorstöße reagierte TSV Landsbergs Torhüter Lars Böhmeke glänzend und verhinderte einen Gegentreffer. Die größte Gelegenheit für die Männer vom Lech hatte Kilian Pittrich, der nach einer Ecke von Lukas Bettrich den Ball kraftvoll per Kopf aufs Tor setzte. Augsburgs Torhüter Michael Loroff verhinderte jedoch mit einer Glanztat den Führungstreffer.

Zur Halbzeit nahm TSV Landsbergs Cheftrainer Alexander Schmidt bereits zwei Wechsel vor, um frischen Wind ins Spiel zu bringen. Der TSV blieb weiterhin die dominierende Mannschaft und hatte durch Daniele Sgodzaj eine große Chance, in Führung zu gehen, doch sein Seitfallzieher ging knapp über das Tor. Der Gastgeber wurde in der zweiten Halbzeit, vor allem gegen Ende des Spiels, durch Standardsituationen in Landsbergs Hälfte gefährlich. Am Ende blieb es jedoch bei einem torlosen Unentschieden.