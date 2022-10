Punkteteilung in Attenkirchen

Aber auch Attenkirchen hatte ihre Möglichkeiten. In der 35. Minute kam die Laura Meister durch, scheiterte aber im 1 gegen 1 an der Torhüterin Lena Gospic.

In der 31. Minute dann die Chance zur Führung. Eine perfekt getretener Ecke von Maria Huber klatschte an die Latte und ging ins Aus.

Am Samstag trat man die weite Auswärtsfahrt mit einem stark ausgedünnten Kader nach Attenkirchen an. Man musste auf einige Stammkräfte verzichten aus gesundheitlichen und privaten Gründen. Und trotzdem schaffte Trainer Andreas Unterforsthuber eine starke Elf auf den Platz zu schicken.

Somit ging es torlos in die Kabine.

In der 55. Minute dann die Führung für die Hausherrinnen. Ein Konter von Attenkirchen vollende Laura Meister zum 1:0. Doch Polling gab sich nicht auf und kam in der 69. Minute durch Miri Ramizi zum Ausgleich. Eine wunderbare Flanke von Heidi D. vollendete die Stürmerin mit einen sehenswerten Kopfball in die Maschen.

Zehn Minuten vor Ende der erneute Rückschlag für die Gäste. Eva Lachner traf zum 2:1.

Jedoch kamen die Damen der SG Polling-Mühldorf erneut zurück. Alex Ludwig schloss eine tolle Passkombination ab.

Somit teilte man sich am Ende verdient die Punkte.