Punkteteilung im Waldstadion

Bei sommerlich warmen Temperaturen empfing der TSV im heimischen Waldstadion die Gäste aus Bellenberg. Die Heimmannschaft erwischte dabei keinen guten Start und wirkte in den Anfangsminuten noch etwas schläfrig. So nutzte Bellenberg bereits in der 5. Minute eine Unachtsamkeit zur frühen 0:1-Führung.

In der Folge fand der TSV jedoch immer besser ins Spiel, übernahm zunehmend die Kontrolle und belohnte sich in der 16. Minute mit dem Ausgleich: Nach schöner Vorarbeit von Lena H. war es Jana A., die souverän zum 1:1 einschob. Anschließend entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Der TSV zeigte sich spielerisch verbessert und hatte Möglichkeiten zur Führung, doch ein weiteres Tor wollte vor der Pause nicht gelingen.