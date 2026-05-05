Punkteteilung im Waldstadion

Bei sommerlich warmen Temperaturen empfing der TSV im heimischen Waldstadion die Gäste aus Bellenberg. Die Heimmannschaft erwischte dabei keinen guten Start und wirkte in den Anfangsminuten noch etwas schläfrig. So nutzte Bellenberg bereits in der 5. Minute eine Unachtsamkeit zur frühen 0:1-Führung.
In der Folge fand der TSV jedoch immer besser ins Spiel, übernahm zunehmend die Kontrolle und belohnte sich in der 16. Minute mit dem Ausgleich: Nach schöner Vorarbeit von Lena H. war es Jana A., die souverän zum 1:1 einschob. Anschließend entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Der TSV zeigte sich spielerisch verbessert und hatte Möglichkeiten zur Führung, doch ein weiteres Tor wollte vor der Pause nicht gelingen.
Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv. Schließlich war es Caro W.-W., die die Heimmannschaft mit ihrem Treffer zum 2:1 in Führung brachte.
In der 75. Minute sorgte eine umstrittene Szene im Strafraum für Diskussionen: Nach einem Zweikampf entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Bellenberg. Die Gäste ließen sich diese Chance nicht entgehen und erzielten das 2:2.
Laichingen warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, doch trotz aller Bemühungen blieb es am Ende bei der Punkteteilung.
Nächste Woche spielt der TSV erneut zuhause und will gegen Scharenstetten endlich wieder drei Punkte einfahren.