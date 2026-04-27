Punkteteilung im Verfolgerduell: Frisia und Molfsee trennen sich 1:1

Von Beginn an bemühten sich die Gäste aus Molfsee um Spielkontrolle und versuchten, ihre Angriffe kontrolliert über die Außenverteidiger aufzuziehen. Frisia hielt jedoch mit hoher Intensität dagegen und verbuchte nach einem frühen Ballgewinn im Pressing die erste Torannäherung. Das Spiel entwickelte sich in der Folge zu einem offenen Schlagabtausch ohne viele klare Torraumszenen.

Nach rund einer halben Stunde übernahm Molfsee zunehmend das Kommando, während Frisia in der Hintermannschaft etwas unsortiert agierte. Dies rächte sich in der 39. Minute: Nach einem Freistoß aus gut 35 Metern nahm Tom Wüllner den Ball geschickt an und versenkte ihn flach im rechten Eck zur 0:1-Führung für die Gäste. Molfsee hätte vor der Pause sogar nachlegen können, scheiterte jedoch einmal am Pfosten oder agierte im Strafraum zu verspielt. Dass Frisia im Spiel blieb, war auch Verdienst von Keeper Jorge Hansen, der zwei- bis dreimal glänzend parierte.

Bruhn nutzt Torwartfehler zum Ausgleich

Zur zweiten Halbzeit stellte Frisia um und agierte deutlich offensiver. Durch das höhere Anlaufen wurde das Spiel zwar noch zerfahrener, Molfsee kam jedoch kaum noch zu zwingenden Aktionen nach vorne. Die friesische Defensive verteidigte die meisten Angriffe nun konsequent weg.

In der 58. Minute belohnte sich Frisia für den betriebenen Aufwand: Der Molfsee-Schlussmann verlor den Ball im Spielaufbau gegen Marvin Bruhn, der gedankenschnell aus etwa 20 Metern per sehenswertem Heber zum 1:1-Ausgleich traf. In der Schlussphase blieb die Partie wild, jedoch ohne die ganz großen spielerischen Glanzpunkte. Beide Mannschaften reklamierten in strittigen Situationen jeweils einmal auf Elfmeter, doch die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm – eine Entscheidung, die dem zerfahrenen Spielcharakter letztlich entsprach.

Stimme zum Spiel – Marvin Bruhn

„Das war heute kein besonders ansehnliches Spiel. In der ersten Halbzeit hatten wir zeitweise wenig Zugriff und können uns bei Jorge bedanken, dass wir nicht höher zurückgelegen haben. Nach der Pause haben wir dann höher gepresst und uns den Ausgleich erzwungen. Am Ende ist das Unentschieden für beide Seiten wahrscheinlich gerecht, auch wenn wir natürlich gerne den Dreier behalten hätten.“

SV Frisia 03 Risum-Lindholm: Hansen – Feddersen, Klemmer, Böckenholt (83. Shams), Danielsen – Dethlefsen (45. Höfer), Klemmer, Bruhn, Sönnichsen (45. J. Traber), Pause (86. Jashanica) – Rapräeger (67. T. Traber), Drews

Trainer: Uwe Petersen.

SpVg Eidertal Molfsee: Kuckella – Ramo, Braesch, Höckendorff (80. Alberts), Kristen – Cetintürk, Wasielewski – Mortensen (83. Canquiz), Wüllner (70. Schnoor), Bruns – Prempeh.

Trainer: Nedim Hasanbegovic.

Schiedsrichter: Nic Ströhnisch (TUS Hartenholm)

Assistenten: Maxim Liebert und Philipp Eilers

Zuschauer: 101 im Heiko-Nissen-Stadion in Risum-Lindholm

Tore: 0:1 Tom Wüllner (39.), 1:1 Marvin Bruhn (58.)