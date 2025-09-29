Punkteteilung im Topspiel in Freyung – Herzogsreut weiter in Form

Hinterschmiding holte im Topspiel gegen den TV Freyung einen Punkt. – Foto: Bernhard Enzesberger

Der 10. Spieltag der A-Klasse Freyung brachte eine neue Tabellenkonstellation. Herzogsreut zog mit einem klaren Heimsieg mit Ringelai gleich, während Freyung und Hinterschmiding im direkten Duell die Punkte teilten. Waldkirchen und Karlsbach festigten ihre Positionen mit ungefährdeten Siegen. Diese und alle weiteren Partien des vergangenen Spieltags nun im Überblick:

Im Stadion am Glasbach traf der SV Grainet II auf den SV-DJK Karlsbach und musste sich mit 0:3 geschlagen geben. Karlsbach erwischte einen Traumstart, Weiss traf bereits nach drei Minuten. Der Außenspieler wurde steil geschickt und verwandelte mit einem präzisen Schuss ins lange Eck. Nach der Halbzeitpause, in der 52. Minute, erhöhte Simon Pfeiffer auf 2:0, nachdem Michael Gibis den Ball über die Abwehr hob und Pfeiffer einschieben konnte. In der 82. Minute setzte Daniel Peller den Schlusspunkt, als er an der Sechzehnerkante den Ball mit Hilfe eines Gegenspielers und dem Innenpfosten zum 3:0 ins Netz beförderte. Grainet blieb blass und rutscht tiefer ins Tabellenmittelfeld, während Karlsbach mit nun fünf Siegen weiter oben angreift.

Tore: 0:1 Jonathan Weiss (3.), 0:2 Simon Pfeiffer (52.), 0:3 Daniel Peller (82.) ---

Im Hugei-Stadion feierte der SC Herzogsreut einen beeindruckenden 5:0-Sieg gegen den SV Perlesreut II. Johannes Blöchl eröffnete in der 11. Minute den Torreigen. Nur sieben Minuten später köpfte Fabian Mauerer nach einer Flanke von Fabian Pongratz zum 2:0. Nico Krückl erhöhte in der 59. Minute ebenfalls per Kopf auf 3:0, bevor Blöchl in der 62. Minute seinen zweiten Treffer nach Vorlage von Timo Heinrich erzielte. Sebastian Eckmair setzte den Schlusspunkt in der 72. Minute. Perlesreut vergab in der 80. Minute noch einen Elfmeter durch Fabian Stadler. Tore: 1:0 Johannes Blöchl (11.), 2:0 Fabian Mauerer (18.), 3:0 Nico Krückl (59.), 4:0 Johannes Blöchl (62.), 5:0 Sebastian Eckmair (72.)

Besondere Vorkommnisse: Fabian Stadler (SV Perlesreut II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Manuel Deiglmeier (80.). ---

Im spannenden Duell der A-Klasse Freyung trennten sich der TV Freyung und der SSV Hinterschmiding mit 1:1. Simon Hackl brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung, nachdem er einen Pass von Daniel Hödl verwertete und den Ball unhaltbar ins Netz beförderte. In der Folge dominierte Hinterschmiding das Spiel, doch die Freyunger Defensive hielt stand. Nach der Halbzeit gelang Tobias Wittmann der Ausgleich in der 59. Minute, als er nach einem Eckball von Alexander Frömel abstaubte. Am Ende blieb es beim Unentschieden, was beiden Teams einen Punkt sicherte. Hinterschmiding behauptet Rang drei, Freyung folgt punktgleich als Vierter – beide bleiben in Schlagdistanz zur Spitze. Tore: 0:1 Simon Hackl (17.), 1:1 Tobias Wittmann (59.) ---

Die Hausherren vom TSV Waldkirchen II zeigen eine starke Leistung und besiegten den SV Röhrnbach II mit 6:0 in einem einseitigen Spiel. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und einem Pfostenknaller von Alexander Westall in der 14. Minute, gelang es den Waldkirchnern, in der 41. Minute durch Westall, der eine präzise Flanke von Felix Autengruber verwertete, in Führung zu gehen. Im zweiten Durchgang erhöhte Westall per Kopfball auf 2:0 (59. Minute) nach einer Flanke von Michael Christoph. Felix Autengruber erzielte das 3:0 mit einem Freistoß (62. Minute), gefolgt von Felix Kühberger (4:0, 73. Minute) und Philipp Stadler, der per Kopf nach einer Ecke auf 5:0 erhöhte (76. Minute). Den Schlusspunkt setzte Hannes Reischl mit einem Freistoß zum 6:0 (82. Minute). Tore: 1:0 Alexander Westall (41.), 2:0 Alexander Westall (59.), 3:0 Felix Autengruber (62.), 4:0 Felix Kühberger (73.), 5:0 Philipp Stadler (76.), 6:0 Hannes Reischl (82.) ---