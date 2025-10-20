Punkteteilung im Topspiel, Hackenberg gerät unter die Räder

m Topspiel der Woche trifft der Spitzenreiter SC Germania Reusrath auf den direkten Verfolger Jugoslavija Wuppertal. Nach 0:2-Rückstand gelingt den Reusrathern noch die Aufholjagd. Um wichtige Punkte für den Klassenerhalt haben sich BV Gräfrath und SG Hackenberg gestritten – mit einem bitteren Ende für die SG. Außerdem sendet der Landesliga-Absteiger Cronenberger SC ein Lebenszeichen aus dem Tabellenkeller. Das war der 10. Spieltag!
Zu Gast bei Jugoslavija ging die Partie für die Germania in eine gute Richtung: Foulelfmeter in der elften Spielminute. Der erfahrene Pascal Hinrichs behielt allerdings nicht die Nerven vom Punkt und setzte das Leder übers Tor. Vor dem Halbzeitpfiff konnten die Gastgeber noch die Führung markieren. Ein langer Ball landete bei Aleksander Stanojevic (42.), der den Ball direkt ins Tor beförderte – 1:0. Der Spitzenreiter kam auch aus der Kabine nicht wacher zurück. Luca Alessio Lenz (50.) erhöhte knapp fünf Minuten später auf 2:0. Aber auch auf Jugoslavijas Seite sollte es vom Punkt nicht klappen: Drei Minuten nach dem zweiten Treffer verschoss Mirza Mujkanovic und verpasste die Chance auf die Vorentscheidung. Das nutzte Germania-Top-Torjäger Biagio Giuliano Rizzelli (56.) gnadenlos aus, der mit dem 1:2-Anschlusstreffer sein zwölftes Saisontor erzielte. Die erste Saisonniederlage konnten die Reusrather spät in der Partie verhindern – Paul Degner (90.+1) rettete in der Nachspielzeit einen Punkt. Ein Spitzenspiel, wie es im Buche steht: mit Elfmetern, vier Toren und einem Comeback.
Für die SG Hackenberg sah es in den vergangenen zwei Wochen eigentlich gut aus: die Maximal-Ausbeute aus den Spielen gegen DV Solingen II und SV Solingen. Die Partie bei BV Gräfrath sollte die Bestätigung der guten Leistungen sein und gleichzeitig auch drei wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt bringen. Doch die SG stand völlig neben sich: In den ersten 45 Minuten sollte das Spiel schon entschieden sein, denn es stand bereits 3:0 für den Gastgeber. Die zweite Halbzeit war dann aber noch ein Tiefpunkt für die Mannschaft von Zdenko Kosanovic. Sechs Treffer haben sich die Hackenberger gefangen und kamen damit völlig unter die Räder. Ein denkwürdiges Spiel, das die Gräfrather auf den zwölften Tabellenplatz schickt und die SG wieder zurück auf den 17. Platz.
____________
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr SC Reusrath - Berghausen
So., 26.10.25 12:45 Uhr DV Solingen II - RW Wülfrath
So., 26.10.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Jugoslavija
So., 26.10.25 15:00 Uhr Ronsdorf - Hackenberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr SSV Germania - SV Solingen
So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Viktoria - Türkgücü Vel
So., 26.10.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - Vohwinkel
So., 26.10.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - Cronenberg
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV 09/35 W - Richrath
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 19:30 Uhr RW Wülfrath - BV Gräfrath
So., 02.11.25 15:00 Uhr Cronenberg - Hackenberg
So., 02.11.25 15:00 Uhr Ronsdorf - SSV Germania
So., 02.11.25 15:00 Uhr Jugoslavija - SV 09/35 W
So., 02.11.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - SC Reusrath
So., 02.11.25 15:30 Uhr Richrath - DV Solingen II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Solingen - HSV Langenf.
So., 02.11.25 15:30 Uhr Vohwinkel - SC Viktoria
So., 02.11.25 15:30 Uhr Berghausen - SSVg Velbert II