Punkteteilung im Topspiel, Hackenberg gerät unter die Räder

Zu Gast bei Jugoslavija ging die Partie für die Germania in eine gute Richtung: Foulelfmeter in der elften Spielminute. Der erfahrene Pascal Hinrichs behielt allerdings nicht die Nerven vom Punkt und setzte das Leder übers Tor. Vor dem Halbzeitpfiff konnten die Gastgeber noch die Führung markieren. Ein langer Ball landete bei Aleksander Stanojevic (42.), der den Ball direkt ins Tor beförderte – 1:0. Der Spitzenreiter kam auch aus der Kabine nicht wacher zurück. Luca Alessio Lenz (50.) erhöhte knapp fünf Minuten später auf 2:0. Aber auch auf Jugoslavijas Seite sollte es vom Punkt nicht klappen: Drei Minuten nach dem zweiten Treffer verschoss Mirza Mujkanovic und verpasste die Chance auf die Vorentscheidung. Das nutzte Germania-Top-Torjäger Biagio Giuliano Rizzelli (56.) gnadenlos aus, der mit dem 1:2-Anschlusstreffer sein zwölftes Saisontor erzielte. Die erste Saisonniederlage konnten die Reusrather spät in der Partie verhindern – Paul Degner (90.+1) rettete in der Nachspielzeit einen Punkt. Ein Spitzenspiel, wie es im Buche steht: mit Elfmetern, vier Toren und einem Comeback.

Spieltext BV Gräfrath - Hackenberg

Für die SG Hackenberg sah es in den vergangenen zwei Wochen eigentlich gut aus: die Maximal-Ausbeute aus den Spielen gegen DV Solingen II und SV Solingen. Die Partie bei BV Gräfrath sollte die Bestätigung der guten Leistungen sein und gleichzeitig auch drei wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt bringen. Doch die SG stand völlig neben sich: In den ersten 45 Minuten sollte das Spiel schon entschieden sein, denn es stand bereits 3:0 für den Gastgeber. Die zweite Halbzeit war dann aber noch ein Tiefpunkt für die Mannschaft von Zdenko Kosanovic. Sechs Treffer haben sich die Hackenberger gefangen und kamen damit völlig unter die Räder. Ein denkwürdiges Spiel, das die Gräfrather auf den zwölften Tabellenplatz schickt und die SG wieder zurück auf den 17. Platz.

Richrath - SSVg Velbert II