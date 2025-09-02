Punkteteilung im Stadtderby

Die SG musste sich beim ersten Auswärtsspiel der Saison in Wasserburg am Ende mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben – auch aufgrund einer sehr umstrittenen Elfmeterentscheidung in der Nachspielzeit.

In der 19. Minute brachte Luca Wagner die Zebras in Führung: Nach kurz ausgeführter Ecke und anschließender Flanke von Balkenhol setzte Wagner den Ball zunächst an die Latte, verwertete den Abpraller dann aber selbst reaktionsschnell zum 0:1. Wasserburg kam in der 29. Minute erstmals nach einem Freistoß in Strafraumnähe gefährlich zum Abschluss, doch Heidenreich konnte stark parieren. Kurz vor der Pause verpasste Zdero nach starkem Chipball von Balkenhol das 0:2 nur knapp, ehe J. Sopjani quasi mit dem Halbzeitpfiff mit einem sehenswerten direkten Freistoß aus knapp 25 Metern zum 1:1 ausglich.

Die SG kontrollierte über weite Strecken die erste Halbzeit, während Wasserburg ausschließlich mit langen Bällen agierte und nur durch Standards gefährlich wurde. Direkt nach Wiederanpfiff schlugen die Gäste erneut zu: Chwolka dribbelte nach kurzer Ecke in den Strafraum und spielte scharf auf Zdero, der den Ball unter die Latte jagte – 1:2 (47.).

Nach der erneuten Führung wurde die SG immer passiver und ließ sich in der Schlussphase zunehmend hinten reindrücken, Entlastung gab es kaum noch. Dann kam die Nachspielzeit: sieben (!) Minuten, völlig überzogen in einem Spiel ohne nennenswerte Unterbrechungen. Die zweite sehr zweifelhafte Entscheidung des Schiedsrichters folgte nur ein paar Minuten später, als er auf Elfmeter für Wasserburg entschied – Torwart Heidenreich klärte einen Ball im Fünfmeterraum mit der Faust und traf in diesem Zuge auch einen Wasserburger Angreifer. Der anschließende Strafstoß wurde von J. Sopjani sicher verwandelt – 2:2.

Die letzte Aktion hatten nochmal die Gäste: Vogler köpfte nach einer Flanke an die Latte – der Sieg war doch noch zum Greifen nah. Am Ende bleibt ein Punkt, der sich nach dem Spielverlauf wie zwei verlorene anfühlt.

Autor:PH