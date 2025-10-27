Punkteteilung im Spitzenspiel, SG Ringschnait verspielt klare Führung

Von Beginn an dominierte der SV Uttenweiler die Partie und ließ keinen Zweifel daran, wer das Spielgeschehen bestimmen würde. Nach einer halben Stunde zahlte sich die Überlegenheit erstmals aus: Pascal Volz brachte sein Team in der 39. Minute in Führung. Julian Beck erhöhte in der 65. Minute auf 2:0 und sorgte damit für eine Vorentscheidung. Der FV Bad Saulgau fand kaum Mittel, um die kompakte Defensive der Hausherren zu überwinden. In der 77. Minute machte schließlich Marcel Weber mit dem Treffer zum 3:0 alles klar.

Einen furiosen Auftritt zeigte der SV Hohentengen gegen den TSV Kirchberg. Fabian Baur traf gleich dreimal (27., 53., 73.), Lukas Stützle (64.) und Nico Zimmermann (86.) sorgten für die weiteren Treffer, während Alexander Luppold (10.) und Noah Lang (31.) für Kirchberg erfolgreich waren. Lukas Stützle vergab zudem einen Handelfmeter (35.). Durch den Sieg schob sich Hohentengen auf Rang neun vor, Kirchberg verlor etwas im Aufstiegsrennen an Boden.

Blönried setzte ein Ausrufezeichen im Tabellenkeller und feierte einen deutlichen Auswärtssieg. David Seeger (29.), Jonas Sauter (61.) und Marc Doehring (86.) erzielten die Treffer. Rot bleibt nach der elften Niederlage Letzter, während Blönried mit nun zehn Punkten etwas Boden gutmachen konnte.

In einem spektakulären Schlagabtausch teilten sich Krauchenwies und Ringschnait die Punkte. Für die Gäste trafen Manuel Münst (29., 53.) und Luca Ruedi (31., 34.) und führten zwischenzeitlich mit 4:1. Doch die Hausherren schlugen durch Manuel Miller (50.), Robin Rauser (67., 71., Foulelfmeter) und Fabio Kleiner (90.+4) zurück und konnten sich noch spät einen Punkt sichern. Das Unentschieden hilft keiner der beiden Mannschaften entscheidend weiter – Ringschnait steht auf Rang fünf, Krauchenwies belegt und Platz acht.

Sulmetingen bestätigte seine starke Form und entführte dank des Treffers von Fabian Gapp (38.) drei Punkte aus Gutenzell. Nach dem Platzverweis von Patrick Schmid (54., Gelb-Rot) gerieten die Gastgeber zusätzlich in Unterzahl. Sulmetingen rückt damit auf Ran sieben vor, während Gutenzell auf Platz elf abrutscht.

Im Spitzenspiel trennten sich Ummendorf und Mengen mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Stefan Kärcher brachte die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+3) in Führung, ehe Max Schuler (69.) den Ausgleich erzielte. Beide Teams bleiben damit punktgleich an der Tabellenspitze, wobei Mengen dank des besseren Torverhältnisses vorn bleibt.

Sigmaringen zeigte trotz Unterzahl große Moral und drehte die Partie spät. Robin Menig traf in der 44. Minute zur Gästeführung, ehe Daniel Abdulahad mit einem Handelfmeter (82.) und einem weiteren Treffer (87.) die Begegnung entschied. Kadir Emruli sah zuvor die Rote Karte wegen Tätlichkeit (55.). Mit dem Sieg festigte Sigmaringen Platz drei.

Steinhausen feierte einen wichtigen Heimsieg im Abstiegskampf. Max Wanner (30.) und Manuel Leiendecker (85.) erzielten die Tore in einer umkämpften Partie. Mit dem Dreier kletterte Steinhausen auf Rang 13, während Ertingen auf einem direkten Abstiegsplatz bleibt.

Ochsenhausen präsentierte sich in Torlaune und feierte einen überzeugenden Auswärtssieg. Daniel Kunz traf gleich dreimal (13., 81., 83.), Stefan Bek (68.) und Eryk Müller (90.) erzielten die weiteren Tore. Für Hundersingen traf Xaver Koch (53.), während Christian Wiest zuvor mit einem Foulelfmeter an Torwart scheiterte (21.). Mit dem Erfolg kletterte Ochsenhausen auf Platz zehn.







