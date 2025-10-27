 2025-10-27T08:53:35.915Z

Allgemeines
Fabian Bauer vom SV Hohentengen (links im Bild) und Daniel Kunz vom SV Ochsenhausen erzielten jeweils drei Tore für ihren Verein.
Fabian Bauer vom SV Hohentengen (links im Bild) und Daniel Kunz vom SV Ochsenhausen erzielten jeweils drei Tore für ihren Verein. – Foto: SVH/ SVO

Punkteteilung im Spitzenspiel, SG Ringschnait verspielt klare Führung

Bezirksliga Oberschwaben: Die Übersicht der Spiele des 13. Spieltags

Verlinkte Inhalte

BZL Oberschwaben
Bad Saulgau
Rot b. Lauph
Gutenzell
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

Tabellenführer FC Mengen kam im Spitzenspiel bei Ummendorf nicht über ein 1:1 hinaus und bleibt punktgleich mit dem Verfolger. Krauchenwies und Ringschnait lieferten sich ein wildes 4:4. Hohentengen siegte 5:2 gegen Kirchberg, Ochsenhausen glänzte in Hundersingen, und Sulmetingen feierte einen Auswärtssieg in Gutenzell. Am Tabellenende setzte Blönried ein Ausrufezeichen mit einem 3:0 in Rot, während Steinhausen im Kellerduell gegen Ertingen einen wichtigen Dreier holte.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

Fr., 24.10.2025, 19:00 Uhr
SV Uttenweiler
SV UttenweilerUttenweiler
FV Bad Saulgau 04
FV Bad Saulgau 04Bad Saulgau
3
0
Abpfiff

Von Beginn an dominierte der SV Uttenweiler die Partie und ließ keinen Zweifel daran, wer das Spielgeschehen bestimmen würde. Nach einer halben Stunde zahlte sich die Überlegenheit erstmals aus: Pascal Volz brachte sein Team in der 39. Minute in Führung. Julian Beck erhöhte in der 65. Minute auf 2:0 und sorgte damit für eine Vorentscheidung. Der FV Bad Saulgau fand kaum Mittel, um die kompakte Defensive der Hausherren zu überwinden. In der 77. Minute machte schließlich Marcel Weber mit dem Treffer zum 3:0 alles klar.

---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Hohentengen
SV HohentengenHohentengen
TSV Kirchberg/Iller
TSV Kirchberg/IllerTSV Kirchberg/Iller
5
2
Abpfiff

Einen furiosen Auftritt zeigte der SV Hohentengen gegen den TSV Kirchberg. Fabian Baur traf gleich dreimal (27., 53., 73.), Lukas Stützle (64.) und Nico Zimmermann (86.) sorgten für die weiteren Treffer, während Alexander Luppold (10.) und Noah Lang (31.) für Kirchberg erfolgreich waren. Lukas Stützle vergab zudem einen Handelfmeter (35.). Durch den Sieg schob sich Hohentengen auf Rang neun vor, Kirchberg verlor etwas im Aufstiegsrennen an Boden.
---

Gestern, 15:00 Uhr
FV Rot
FV RotRot b. Lauph
SGM Blönried/Ebersbach
SGM Blönried/EbersbachSGM Blönried/Ebersbach
0
3
Abpfiff

Blönried setzte ein Ausrufezeichen im Tabellenkeller und feierte einen deutlichen Auswärtssieg. David Seeger (29.), Jonas Sauter (61.) und Marc Doehring (86.) erzielten die Treffer. Rot bleibt nach der elften Niederlage Letzter, während Blönried mit nun zehn Punkten etwas Boden gutmachen konnte.
---

Sa., 25.10.2025, 14:30 Uhr
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
SG Ringschnait / Mittelbuch
SG Ringschnait / MittelbuchSG Ringschnait
4
4
Abpfiff

In einem spektakulären Schlagabtausch teilten sich Krauchenwies und Ringschnait die Punkte. Für die Gäste trafen Manuel Münst (29., 53.) und Luca Ruedi (31., 34.) und führten zwischenzeitlich mit 4:1. Doch die Hausherren schlugen durch Manuel Miller (50.), Robin Rauser (67., 71., Foulelfmeter) und Fabio Kleiner (90.+4) zurück und konnten sich noch spät einen Punkt sichern. Das Unentschieden hilft keiner der beiden Mannschaften entscheidend weiter – Ringschnait steht auf Rang fünf, Krauchenwies belegt und Platz acht.
---

Gestern, 15:00 Uhr
VfB Gutenzell
VfB GutenzellGutenzell
SV Sulmetingen
SV SulmetingenSulmetingen
0
1
Abpfiff

Sulmetingen bestätigte seine starke Form und entführte dank des Treffers von Fabian Gapp (38.) drei Punkte aus Gutenzell. Nach dem Platzverweis von Patrick Schmid (54., Gelb-Rot) gerieten die Gastgeber zusätzlich in Unterzahl. Sulmetingen rückt damit auf Ran sieben vor, während Gutenzell auf Platz elf abrutscht.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
FC Mengen
FC MengenMengen
1
1
Abpfiff

Im Spitzenspiel trennten sich Ummendorf und Mengen mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Stefan Kärcher brachte die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+3) in Führung, ehe Max Schuler (69.) den Ausgleich erzielte. Beide Teams bleiben damit punktgleich an der Tabellenspitze, wobei Mengen dank des besseren Torverhältnisses vorn bleibt.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Sigmaringen
SV SigmaringenSigmaringen
SGM Eberhardzell/Unterschwarzach
SGM Eberhardzell/UnterschwarzachSGM Eberhardzell/Unterschwarzach
2
1
Abpfiff

Sigmaringen zeigte trotz Unterzahl große Moral und drehte die Partie spät. Robin Menig traf in der 44. Minute zur Gästeführung, ehe Daniel Abdulahad mit einem Handelfmeter (82.) und einem weiteren Treffer (87.) die Begegnung entschied. Kadir Emruli sah zuvor die Rote Karte wegen Tätlichkeit (55.). Mit dem Sieg festigte Sigmaringen Platz drei.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Steinhausen an der Rottum
SV Steinhausen an der RottumSteinhausen
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
2
0
Abpfiff

Steinhausen feierte einen wichtigen Heimsieg im Abstiegskampf. Max Wanner (30.) und Manuel Leiendecker (85.) erzielten die Tore in einer umkämpften Partie. Mit dem Dreier kletterte Steinhausen auf Rang 13, während Ertingen auf einem direkten Abstiegsplatz bleibt.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SF Hundersingen
SF HundersingenSF Hundersingen
SV Ochsenhausen
SV OchsenhausenOchsenhausen
1
5
Abpfiff

Ochsenhausen präsentierte sich in Torlaune und feierte einen überzeugenden Auswärtssieg. Daniel Kunz traf gleich dreimal (13., 81., 83.), Stefan Bek (68.) und Eryk Müller (90.) erzielten die weiteren Tore. Für Hundersingen traf Xaver Koch (53.), während Christian Wiest zuvor mit einem Foulelfmeter an Torwart scheiterte (21.). Mit dem Erfolg kletterte Ochsenhausen auf Platz zehn.



Aufrufe: 027.10.2025, 11:00 Uhr
Matthias KloosAutor