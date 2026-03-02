Punkteteilung im Spitzenspiel, Offensivspektakel in Straßberg

Nach torloser erster Hälfte brachte Lucjan Teclaw die Gäste in der 49. Minute mit 0:1 in Führung. Lukas Foelsch erzielte in der 81. Minute den Ausgleich zum 1:1. Frommern steht mit 25 Punkten auf Rang elf, während Bösingen II/Beffendorf II mit 21 Punkten auf Platz 14 bleibt und im Abstiegskampf einen wichtigen Zähler sammelt. ---



Marc Haberstroh traf bereits in der 1. Minute zum 0:1, Joshua Broghammer erhöhte in der 41. und 45. Minute auf 0:3. Thomas Schondelmaier (52., 82.) und erneut Marc Haberstroh (77.) stellten den 0:6-Endstand her. Hardt/Lauterbach rückt mit 34 Punkten auf Rang fünf vor und festigt seine Position im oberen Drittel, während Hechingen mit 23 Punkten Rang 13 belegt.

Die Gäste gingen durch David Kleinfeld in der 12. Minute mit 0:1 in Führung, doch Justin Profft glich nur zwei Minuten später aus und traf in der 26. Minute per Foulelfmeter zum 2:1. Oktaj Amedov erhöhte in der 32. Minute auf 3:1, ehe Amar Isljam (66.) und ein Eigentor von Luis Seifer (68.) den Endstand herstellten. Schramberg/Sulgen verbessert sich damit auf 16 Punkte und belegt Rang 16, während Trillfingen mit 26 Punkten Platz acht belegt und eine deutliche Niederlage hinnehmen musste.

Ben Rager erzielte in der 13. Minute das 1:0 für den FC Grosselfingen. Ein Eigentor von Danny Schmid in der 40. Minute sorgte für das 2:0. In der 90. Minute vergab Fabio Müller für die Gäaste noch einen Foulelfmeter. Grosselfingen verbessert sich damit auf 26 Punkte und Rang zehn, während Gruol/Erlaheim mit 33 Punkten nun Platz sechs belegt.

Der Tabellenführer ging im Spitzenspiel durch Robin Schumpp (25.) in Führung, doch Marc Wissmann glich (35.) für den SV Dotternhausen aus. Daniel Matt stellte auf 1:2 (55.), ehe Julian Oberle (65.) den Punkt für Dotternhausen sicherte. Deißlingen/Lauffen kann somit seinen Vorsprung auf die Gastgeber behaupten, Dotternhausen bestätigt als Dritter seine Stabilität.

Der SV Wurmlingen machte nach der Pause ernst: Noah Viani (59.) eröffnete, Benedikt Hellmann (64.) und Nico Marks per Foulelfmeter (71.) erhöhten, Jona Lo Giudice (85.) setzte den Schlusspunkt. Für Wurmlingen ist das ein kleiner Befreiungsschlag im unteren Bereich, Ebingen bleibt punktlos Schlusslicht und muss weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Die Spvgg 06 Trossingen ging früh durch Vladimir Biller (3.) in Führung und legte mit John Hankins (78.) nach. Der TSV Laufen/Eyach kam durch Daniel Schneider per Foulelfmeter (85.) noch einmal heran, aber nicht mehr zum Ausgleich. Es ist ein Auswärtssieg, der Trossingen im engen Rennen um die Topplätze hält, während Laufen/Eyach im Mittelfeld weiter unter Druck bleibt.

Simon Gaus brachte den SV Winzeln in der 36. Minute mit 0:1 in Führung, Leon Mathauer glich in der 45.+4 Minute per Foulelfmeter aus. Gaus traf erneut in der 53. und 60. Minute jeweils per Foulelfmeter zum 1:3, Mathauer verkürzte ebenfalls per Foulelfmeter in der 73. Minute auf 2:3. Armin Hotz erzielte in der 90.+1 Minute in diesem verrückten Spiel den Ausgleich zum 3:3. Straßberg bleibt mit 37 Punkten Zweiter, Winzeln steht mit 28 Punkten auf Rang sieben.

Denis Ruks brachte den SV Bubsheim in der 5. Minute in Führung, ein Eigentor von Jonas Rink erhöhte in der 11. Minute auf 0:2. Otto Waal traf in der 36. Minute zum 0:3, ehe Yannick Frühwirt in der 54. und 70. Minute für Kolbingen verkürzte. Bubsheim konnte die Führung dann über die Zeit bringen und verbessert sich auf 26 Punkte und Rang neun, während Kolbingen mit 18 Punkten auf Rang 15 belegt.







