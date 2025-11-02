SSV Weilerswist Keeper Daniel Arndt klärt Stark gegen Aleksandr Miller ( Nummer 25 ) interessierte Beobachter Marius Hammes Nummer 20 und Niklas Dümmer Nummer 22. – Foto: M. St.

Punkteteilung im Spitzenspiel der Kreisliga A Euskirchen SG Dahlem Weilerswist

Im Spitzenspiel der Kreisliga A Euskirchen empfing Tabellenführer SG Dahlem-Schmidtheim am Sonntag den Vierten, den SSV Weilerswist. In einer Partie, die mehr von Kampf und Emotionen als von spielerischer Klasse lebte, trennten sich beide Teams am Ende 1:1 (0:1) – mit einem Last-Minute-Ausgleich, der das Stadion in Dahlem beben ließ. Taktikduell und Torwart-Glanztaten prägen die erste Halbzeit

Die Hausherren übernahmen wie erwartet von Beginn an die Initiative, trafen jedoch auf eine taktisch disziplinierte Weilerswister Mannschaft. Der SSV stand kompakt, ließ kaum Räume zu und überließ der SG überwiegend das Mittelfeld. Torgefahr blieb zunächst Mangelware, bis Dahlem-Schmidtheim zweimal gefährlich vor dem Gästetor auftauchte – doch SSV-Keeper Daniel Arndt blieb in beiden Eins-gegen-eins-Duellen Sieger und bewahrte sein Team vor dem Rückstand. Dann schlug Weilerswist zu: In der 37. Minute zog Weilerswist ein Angriff über die rechte Seite auf, und nach einem Zweikampf im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt – eine durchaus umstrittene Entscheidung. Felix Kortholt übernahm Verantwortung und verwandelte eiskalt zu seinem 10. Saisontreffer. Mit der knappen 1:0-Führung für die Gäste ging es in die Pause.