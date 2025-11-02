Punkteteilung im Spitzenspiel der Kreisliga A Euskirchen

Im Spitzenspiel der Kreisliga A Euskirchen empfing Tabellenführer SG Dahlem-Schmidtheim am Sonntag den Vierten, den SSV Weilerswist. In einer Partie, die mehr von Kampf und Emotionen als von spielerischer Klasse lebte, trennten sich beide Teams am Ende 1:1 (0:1) – mit einem Last-Minute-Ausgleich, der das Stadion in Dahlem beben ließ.
Taktikduell und Torwart-Glanztaten prägen die erste Halbzeit
Die Hausherren übernahmen wie erwartet von Beginn an die Initiative, trafen jedoch auf eine taktisch disziplinierte Weilerswister Mannschaft. Der SSV stand kompakt, ließ kaum Räume zu und überließ der SG überwiegend das Mittelfeld. Torgefahr blieb zunächst Mangelware, bis Dahlem-Schmidtheim zweimal gefährlich vor dem Gästetor auftauchte – doch SSV-Keeper Daniel Arndt blieb in beiden Eins-gegen-eins-Duellen Sieger und bewahrte sein Team vor dem Rückstand.
Dann schlug Weilerswist zu: In der 37. Minute zog Weilerswist ein Angriff über die rechte Seite auf, und nach einem Zweikampf im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt – eine durchaus umstrittene Entscheidung. Felix Kortholt übernahm Verantwortung und verwandelte eiskalt zu seinem 10. Saisontreffer. Mit der knappen 1:0-Führung für die Gäste ging es in die Pause.
Dauerregen, Kampf pur – und Dramatik bis zur letzten Sekunde
Nach dem Seitenwechsel verschlechterten sich die Bedingungen: Starkregen setzte ein, doch die Intensität blieb hoch. Dahlem-Schmidtheim drückte auf den Ausgleich, Weilerswist verteidigte mit Leidenschaft und Disziplin. Die Minuten verrannen, die Emotionen kochten hoch – das Bollwerk der Gäste hielt bis tief in die Nachspielzeit.
Doch in der 94. Minute war es soweit: Ein letzter langer Ball flog in den Strafraum, Dominik Vilz nahm Maß und jagte die Kugel unter die Latte – unhaltbar, trotz Berührung von SSV Keeper Arndt. Der Ausgleich zum 1:1 war perfekt, und kurz darauf pfiff der Schiedsrichter die Partie ab.
Fazit
Ein Spitzenspiel voller Spannung, Emotionen und Dramatik – aber mit überschaubarem spielerischem Glanz.
Die SG Dahlem-Schmidtheim war über weite Strecken das aktivere Team und verdiente sich den Punkt redlich. Der SSV Weilerswist hingegen verdankt das Unentschieden in erster Linie einer starken kämpferischen Leistung und einem überragenden Torhüter Daniel Arndt, der mehrfach glänzend parierte.
Neben Keeper Arndt wussten bei den Gästen auch Youngster Max Becker und Torjäger Felix Kortholt zu überzeugen. Für Dahlem-Schmidtheim war Dominik Vilz mit seinem Last-Minute-Tor der gefeierte Mann des Tages.
Aufstellungen
SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz – Leon Merget, Fabian Thur, Christopher Maria Haep (55. Dominik Vilz), Silvio Ferjani, Niklas Hahn, Dino Halilic (80. Fabian Klimpel), Niklas Dümmer (55. Timo Wassong), Alexander Haep, Aleksandr Miller, Johann Jentges (55. Sebastian Etten)
Trainer: Christian Hammes
SSV Weilerswist: Daniel Arndt – Kai Karamouzas, Robin Maximilian Berk (80. Joel Mahrhold), Stefan Silva-Santos, Björn Büscher, Sven Stanienda, Max Becker, Daouda Coulibaly (75. Ricardo Melder), Felix Kortholt (88. Mike Nandzik), Marius Hammes, Firat Bagkan
Trainer: Frederik Ziburske
Co-Trainer: Oguzhan Erkaya