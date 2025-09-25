Punkteteilung im Spitzenspiel

Am Sonntag, zum 5. Spieltag der Meisterschaft, empfingen die SC Düdingen Frauen den FC Lausanne-Sport.

Die ersten Minuten verliefen schwierig für die Gastgeberinnen, die rasch merkten, wie die Lausannerinnen das Spielgeschehen an sich rissen. Die Roten taten sich schwer, aus der eigenen Hälfte zu kommen, und liessen ihren Gegnerinnen zu viel Raum. Etwas gegen den Spielverlauf ging der SCDF in der 13. Minute dennoch in Führung: Ronja Brühlhardt verwandelte einen Foulelfmeter im zweiten Versuch. Doch dieser Treffer gab den Freiburgerinnen nicht die erhoffte Sicherheit – sie gerieten weiter unter Druck. Im letzten Viertel der ersten Halbzeit wurde das bestraft: Lausanne glich per Penalty aus und erzielte nach zwei individuellen Fehlern sogar noch zwei weitere Tore, sodass es mit 1:3 in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Düdingen – wie schon in den letzten Partien – ein völlig anderes Gesicht. Der Ball lief nun besser, es herrschte mehr Bewegung und Dynamik im Spiel. In der 80. Minute fiel der Anschlusstreffer: Ein scharf hereingegebener Ball von Marie Humbert wurde von einer Lausanner Verteidigerin ins eigene Tor abgefälscht. Nun blieben dem SCDF noch gut zehn Minuten, um zurückzukommen – und das gesamte Team glaubte plötzlich wieder an das Unmögliche.

In der 90.+3. Minute war es schliesslich so weit: Lena Schneuwly bediente Tania Neves mit einem präzisen Pass über die Abwehr, und diese spitzelte den Ball mit der Fussspitze ins Tor zum 3:3-Ausgleich! In allerletzter Sekunde wäre beinahe sogar noch der Sieg gelungen, doch ein Distanzschuss von Mona Hunziker wurde von der Lausanner Torhüterin gerade noch entschärft.

Am Ende bleibt ein wertvoller Punktgewinn für den SC Düdingen Frauen, der mit grosser Moral und starkem Charakter in der Schlussphase eine Niederlage verhinderte.