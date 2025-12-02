Punkteteilung im Röntgenstadion

Heute im Röntgenstadion gegen die SG Unterrath: Der Gast belegt aktuell einen guten neunten Tabellenplatz und ist als spielstarke Mannschaft bekannt. Für Trainer Björn Joppe bot sich nach der Spielpause – abgesehen von den Langzeitverletzten – erstmals wieder ein voll besetzter Kader.

Kurz darauf schlugen die Gäste nach einem Konter zu. Die Abwehr bekam den Ball nicht unter Kontrolle, und aus zentraler Position vollendete S. Hamanosono mit einem Flachschuss zum verdienten 0:1. In der 36. Minute setzte Toni Zupo zu einer starken Einzelleistung über die rechte Seite an, verfehlte den hinteren Winkel jedoch knapp. Viel mehr bot der FCR in einer insgesamt enttäuschenden ersten Halbzeit nicht an – die wohl schwächste der laufenden Saison. Unterrath ging völlig verdient mit 0:1 in die Pause.

Der FC Remscheid fand jedoch überhaupt nicht ins Spiel und bekam den stark auftretenden Gegner zu keiner Zeit in der ersten Hälfte in den Griff. Bereits in der 9. Minute verbuchten die Gäste ihre erste Chance: Eine Flanke konnte zur Ecke geklärt werden. Drei Minuten später folgte der nächste Abschluss nach einem weiten Ball in die Spitze, doch Maurice Horn parierte stark. In der 16. Minute lenkte Horn eine gefährliche Flanke erneut zur Ecke. Der FCR kam erst in der 18. Minute zur ersten Halbchance, doch der Schuss von Luka Sola ging am Tor vorbei. In der 25. Minute bot sich nach einer Ecke die nächste Gelegenheit durch Niklas Burkhard – sein Kopfball flog über das Tor.

In der Kabine dürfte Trainer Joppe deutliche Worte gefunden haben, denn der FCR kam wie ausgewechselt zurück aufs Feld. Bereits in der ersten Minute setzte sich Toni Zupo stark über rechts durch und brachte den Ball in den Fünfmeterraum, fand dort jedoch keinen Abnehmer. Zwei Minuten später verfehlte ein abgefälschter Abschluss der Gäste das Tor. In der 51. Minute wurde ein Tor des FCR wegen angeblichem Abseits nicht anerkannt. Der Ball wurde vom Gegner zurück gepasst in den Lauf von Toni Zupo.

Nun spielte nur noch eine Mannschaft – der FC Remscheid. In der 56. Minute hätte der Ausgleich fallen können: Chaos im Strafraum der Gäste, doch ein Unterrather klärte den Schuss noch auf der Linie. Angriff um Angriff rollte nun auf das Tor der Gäste zu. In der 64. Minute schoss Toni Zupo über das Tor, eine Minute später scheiterte der eingewechselte Japaner Koya Shirahata mit zu wenig Druck im Abschluss. In der 69. Minute setzte Zupo erneut einen wuchtigen Schuss knapp am langen Eck vorbei. In der 73. Minute vergab Stanislao Apicella eine Riesenchance – der Ball ging über das Tor.

Doch nur eine Minute später fiel der hochverdiente Ausgleich: Nach einer Ecke wurde zunächst geklärt, doch Toni Zupo krönte seine starke Leistung und traf aus zentraler Position zum überfälligen 1:1. Der FCR drängte weiter auf den Sieg, konnte den erlösenden Treffer jedoch nicht mehr erzielen. Das Spiel in der Nachspielzeit war geprägt von hoch und weit rein irgendwie nur nach vorne hatte was von Fußball Tennis.

---

Fazit:

Die erste Halbzeit ging klar an die SG Unterrath, die den FC Remscheid mit ihrer Spielweise dominierte und verdient mit einer Führung in die Pause ging. Die zweite Halbzeit gehörte dagegen eindeutig dem FCR. Mit großem Respekt vor der Leistung der SG Unterrath, aber es wäre ein Sieg für Remscheid aufgrund der drückenden Überlegenheit nach der Pause nicht unverdient gewesen. Zudem ab der 60. Minute hat der FCR mehr Qualität und frische Kräfte im Köcher als der Gegner. „Die Arbeit von Trainer Björn Joppe trägt langsam Früchte“, so Daniel Saibert nach dem Spiel im Gespräch.

Stimmen zum Spiel

Trainer D. Aktag SG Unterrath:

Wir haben den Kampf auf dem tiefen Rasen angenommen. Und der FC Remscheid hatte ja etwas gut zu machen und so haben wir uns auch da drauf eingestellt. Wir gingen in der ersten Halbzeit glücklich in Führung. In der zweiten Halbzeit waren die Remscheider bestimmend und erzielten das 1:1. Am Ende nehmen wir einen Punkt mit nach Hause.

Für den Rest der Saison gilt die Tabelle ist extrem eng, es kann schnell nach oben oder unten gehen. Wir wollen jedoch nichts mit den Abstiegsrängen zu tun haben.

Trainer B. Joppe FC Remscheid:

Die erste Halbzeit war auf dem tiefen Platz ein Abnutzungskampf auf beiden Seiten, daher möchte ich dazu nicht viel sagen. In der zweiten Halbzeit muss ich meiner Mannschaft erneut ein Kompliment machen für das, was sie gezeigt hat – vor allem kämpferisch und leidenschaftlich. Durch die vielen Chancen wäre am Ende sogar ein Sieg durchaus verdient gewesen.

Der nächste Schritt, den wir gehen wollten, betraf den Fitnesszustand. Und genau den haben wir gesehen, den ab der 60. Minute hatten wir wieder mehr Körner im peto als der Gegner. Den Punkt nehmen wir so mit und schauen, dass wir so weitermachen, um da unten schnellst möglich wieder herauszukommen.

Weiter geht es am vorletzten Spieltag in diesem Jahr für die SG Unterrath am Sonntag zu Hause gegen SC Union Nettetal

Der FC Remscheid reist schon am Freitag Abend 20 Uhr nach Mennrath zur Viktoria.