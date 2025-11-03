Punkteteilung im Regen – FC Widnau spielt 2:2 gegen Chur 97

Am Sonntag dem 2. November 2025, traf der FC Widnau um 14:00 Uhr auf Chur 97. Bei regnerischen Bedingungen entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, das mit einem 2:2-Unentschieden endete.

Widnau startete engagiert in die Partie und suchte von Beginn an den Weg nach vorne. In der 23. Minute wurden die Offensivbemühungen belohnt: Alida Haltiner brachte den Ball per Freistoss gefährlich aufs Tor, die gegnerische Torhüterin konnte den nassen Ball nicht festhalten und der Ball rutschte ihr aus den Händen ins Tor. Damit ging Widnau mit 1:0 in Führung, was auch der Pausenstand blieb.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung intensiv. In der 50. Minute erhöhte Michelle Walt auf 2:0: Nach einem zu kurzen Rückpass der churer Verteidigung setzte sie entschlossen nach, wurde zwar vom Goalie und einer Verteidigerin zu Fall gebracht, stand jedoch am schnellsten wieder auf und schob den Ball ins leere Tor.

Nur eine Minute später kam Chur jedoch zurück ins Spiel und verkürzte in der 51. Minute auf 2:1. In der 77. Minute gelang den Gastgebern schliesslich der Ausgleich zum 2:2, der gleichzeitig den Endstand bedeutete.

So endet unsere Hinrunde. Allerdings treffen wir nächste Woche am 9. November 2025 im Cup auswärts auf den FC Surselva.



