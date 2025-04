🔴⚪ Punkteteilung im Nachholspiel 🔴⚪

SGM Aichtal – TSV Weilheim 0:0



Im Nachholspiel beim Tabellenletzten SGM Aichtal musste sich unsere Erste mit einem torlosen Unentschieden zufriedengeben. Trotz klarer Feldüberlegenheit und zahlreicher Offensivaktionen gelang es nicht, den Defensivverbund der Gastgeber zu überwinden.



Der TSV bestimmte über weite Strecken das Spielgeschehen, scheiterte jedoch mehrfach am stark aufgelegten Aichtaler Torhüter Christian Kimmich. Auch in der Schlussphase blieb der erhoffte Treffer aus.



Die SGM verteidigte leidenschaftlich und hätte kurz vor Schluss beinahe selbst den Lucky Punch gesetzt, doch Yannik März parierte stark.



Ein Spiel mit viel Aufwand, aber ohne Ertrag – nun gilt der volle Fokus dem direkten Duell am Sonntag gegen die SGEH.



#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim #auswärtsspiel #punkteteilung #🔴⚪