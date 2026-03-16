Punkteteilung im Landkreis-Derby

Derbytime in der Frauen-Bezirksliga. Zum Landkreis OS-Duell trafen sich am Sonntagmittag im Sportpark Ovelgönne die Teams unserer SG Bohmte/Ostercappeln/Schwagstorf I und des SV Eintracht Neuenkirchen I. 2 Teams, für die das Thema Klassenerhalt noch nicht restlos von der Agenda verschwunden ist. Die Besucher sahen insgesamt ein kampfbetontes Match, mit wenigen spielerischen Highlights, und einem am Ende möglicherweise etwas glücklichen Punktgewinner SG BOS. Bereits nach 4 Minuten hätten sich die Gastgeberinnen über einen Rückstand nicht beklagen dürfen. Lea-Sophie Lindemann mit einem Abschluss für den SVE aus 13m zentral an die Unterkante der Latte. Dieser sprang jedoch vor der Torlinie wieder heraus, und konnte dann geklärt werden. In der weiteren Folge kam es zu recht intensiven Auftaktminuten, mit leichten Vorteilen für die Gäste, weswegen Großchancen dann auch eher Mangelware blieben. Beide Teams schienen auf der verzweifelten Suche nach ihrer Linie zu sein. Der auf der Laterne auf dem Parkplatz an der Ovelgönne rastende Storch dürfte sicherlich nicht seine helle Freude an den Darbietungen auf der Platte gehabt haben. So sah sich dann SG-Coach Stefan Kuhlmann bereits nach 35 Minuten gezwungen, seinen 1. Wechsel vorzunehmen. Doch die Gäste ließen eine Großchance folgen. Farina Tobergte scheiterte jedoch freistehend aus 7m an SG-Torfrau Anna-Lena Schlüter. Wäre aber sowieso Abseits gewesen. Und wie es im Fußball oft so kommt, fiel völlig aus dem Nichts in Minute 39 das 1:0 für die Gastgeberinnen. Halbe Zufallsflanke von Cara Wichmann von der rechten Aussenbahn, hinein an den 5er. Dort stand Torjägerin Louisa „Lou“ Schröder mutterseelenallein, und musste aus 5m nur noch einschieben. Leicht glücklichen Anstrich eben hatte diese Führung. Und die SG setzte vor der Pause sogar noch einen drauf. 1. Minute der Nachspielzeit, auf Vorlage von Lena Piening wurde Cara Wichmann in der Zentrale bedient, und traf per Lupfer aus 17m zentral. Dann pfiff SR Al Kok zur Halbzeit. Die 1:0-Führung konnte man noch als glücklich bezeichnen, doch dann nutzte die SG BOS den Vorteil des Momentums, und erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:0. Das konnte jetzt eine gute Basis für die Gastgeberinnen sein für Durchgang 2. Es blieb aber abzuwarten. Frisch motiviert und neu angeheizt kamen die Gäste aus der Pause zurück, und setzten mit einem Doppelwechsel gleich mal ein Zeichen für nun folgende, totale Offensive, mit fast umgehendem Erfolg. Minute 48, und da war er, der nicht unverdiente Anschlusstreffer. Mabelle Mönsters setzte sich über links in den Strafraum durch. Ihren Abschluss konnte Torfrau Schlüter zunächst noch parieren, das löste aber eine Art Ball-Pingpong im 5er aus. Am Ende dessen schob Marie Schlüsemeyer aus kurzer Distanz ein. Das Spiel war damit wieder spannend. Es ging auch jetzt immer höher her auf der Platte. Schiedsrichter Abulaziz Al Kok vom TuS BW Lohne sollte dabei nun, vor allem von der Gästeseite her, immer stärker in den Fokus rücken. Sukzessive steigerte der SVE den Druck, und drückte die SG immer stärker in die eigene Hälfte zurück. So wäre der alte Abstand von 2 Toren fast wieder irgendwie aus dem Nichts gekommen. Minute 61, Entlastungsangriff der SG BOS, doch Torjägerin „Lou“ Schröder zog das Leder aus 8m zentral hauchdünn links unten am Pfosten vorbei. 5 Minuten später dann irgendwie Glück für die SG BOS. Es hätte durchaus Strafstoß für die Gäste geben können. Der SR gab ihn jedenfalls nicht, weswegen Neuenkirchen (berechtigt?) total erbost gerade daherkam. Der Trainer kassierte in der Situation noch Gelb wegen Meckern. Der verdiente Ausgleich fiel aber in Minute 72. Hereingabe von der rechten Seite von Alicia Kuhlmann, Mabelle Mönsters nahm im Zentrum die Kugel kurz an, und vollstreckte aus 7m, 2:2. Die Gastgeberinnen zuletzt immer heftiger unter Druck, was sich nun für die Gäste ausgezahlt hatte. Und 2 Minuten später auch noch die Riesenmöglichkeit für Neuenkirchen. Doch Farina Tobergte scheiterte völlig freistehend an der heute alles überragenden Torfrau Anna-Lena Schlüter, die sich vor allem im 1 gegen 1 als Meisterin ihres Faches präsentierte. Die letzte Kugel Eis war hier jedenfalls noch lange nicht gelutscht. Erneute Großchance Neuenkirchen in Minute 84. Doch Mabelle Mönsters scheiterte, frei zulaufend, aus 8m vor und an Torfrau Schlüter. Nun ja, 2 Minuten vor Ablauf der offiziellen Spielzeit, hatte aber auch die SG BOS noch eine Großchance zur erneuten Führung. Doch Torjägerin „Lou“ Schröder scheiterte erneut, diesmal parierte die Torfrau des SVE ihren Flachschuss aus 14m zentral glänzend. Damit war dann aber die Geschichte dieses intensiven und kampfbetonten Spiels, mit bis zum Abpfiff offenen Ausgangs, auserzählt. Nach kurzer Nachspielzeit ertönte der Schlusspfiff. Fazit: Am Ende, und auch aufgrund der 2. Halbzeit, doch irgendwo ein glücklicher Punkt für die SG BOS, im Landkreis-Derby gegen den SV Eintracht Neuenkirchen. Eine 2 Tore-Führung konnten die Gastgeberinnen nicht ins Ziel bringen, was irgendwo dann auch ein Stück weit für die Moral der Gäste spricht. Das Spiel lebte, vor allem in Durchgang 2, von seiner Spannung, und lässt beide Teams nun mit jeweils einem Punkt, mit dem jeder sicher leben wird können, nach Hause fahren.