Punkteteilung im Landkreis Derby

In einer unstrukturierten ersten Halbzeit konnte kein Team das Heft des Handelns komplett in die Hand nehmen, trotzdem wurde es hüben wie drüben des Öfteren gefährlich. Andi Schneider stieg in Min. 12 nach einer Grebehahn Ecke am Höchsten und köpfte den TSV in Front. Nach gut einer halben Stunde schaltete der Gast, nach Ballgewinn tief in der eigenen Hälfte, schnell um, scheiterte mit dem ersten Versuch noch an dem mal wieder sehr gut aufgelegten Reichel, ehe Dorn den Nachschuss verwerten konnte. Kurz vorm Pausentee ging es über die rechte Langenzenner Seite nochmal schnell und Stumpf brachte blau-weiß wieder in Führung.

Die Viertelstunde nach der Pause ist schnell erklärt, zwei Fehler im Aufbau der Heimmannschaft, zwei Mal eiskalt verwertet, Spiel gedreht. Wermutstropfen für Sporch, hartes Einsteigen von Kapitän Engelhart gegen den Heimkeeper mit der roten Karte zufolge.