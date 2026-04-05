Punkteteilung im Krimi: FC Bad Liebenwerda rettet Remis spät

In diesem Nachholspiel fielen keine Tore, weshalb die Partie mit einem 0:0-Unentschieden endete. Für den SV Germania Peickwitz ist dieser eine Zähler dennoch ein wichtiger Teilerfolg im Tabellenkeller. Mit nun 13 Punkten aus 20 Spielen verbessert sich die Mannschaft auf den 15. Tabellenplatz. Damit gibt Peickwitz die rote Laterne ab und verdrängt die punktgleiche SG Burg aufgrund der besseren Tordifferenz auf den letzten Rang. Der FC Bad Liebenwerda erhöht sein Konto durch das Remis auf 19 Punkte aus 19 absolvierten Partien und festigt damit den zwölften Tabellenplatz in der Landesklasse Süd.

Die Begegnung begann ohne langes Abtasten. Bereits in der 15. Minute brachte Amir Bassal die Gäste vom SC Spremberg 1896 in Führung. Doch die Freude währte nur kurz, denn die Hausherren vom FC Bad Liebenwerda zeigten Moral. In der 19. Minute markierte Eric Möbus den Ausgleich zum 1:1. Die Gastgeber blieben am Drücker und drehten die Partie zunächst komplett, als Axel Hübner in der 28. Minute zum 2:1 traf. Kurz vor dem Pausenpfiff war es erneut Amir Bassal, der in der 43. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages für den 2:2-Halbzeitstand sorgte.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den besseren Start. In der 54. Minute erzielte Maximilian Noack das 2:3 und brachte Spremberg damit erneut auf die Siegerstraße. Es folgte eine Phase des Hoffens und Bangens, in der die Gastgeber alles nach vorne warfen. Die Belohnung folgte buchstäblich in letzter Sekunde: In der 90. Minute rettete Kimi Stock seiner Mannschaft mit dem Treffer zum 3:3-Endstand einen wertvollen Punkt.

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