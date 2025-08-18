Punkteteilung im KOL-Eröffnungsspiel

Beide Teams wollten in diesem besonderen Spiel nicht als Verlierer vom Platz gehen. Die Hausherren agierte daher weitestgehend mit langen Bällen, da die Blankenhainer in der Defensive und im Mittelfeld gut standen. Die Grün-Weißen versuchten es fast ausschließlich spielerisch, der letzte Pass, die letzte Idee war dann aber das Problem. So versuchte es Anding nach einer Viertelstunde mal aus der Distanz und knallte das Leder an den Querbalken. Rund zehn Minuten vor der Halbzeit hatte der Ex-Blankenhainer Rezai mehrfach die Chance seine „Füchse“ in Führung zu bringen, scheiterte aber jedes Mal an Philip Langenberg im Blankenhainer Kasten.

Die zweite Hälfte begann mit einem „Hallo wach“-Moment für die Blankenhainer, nachdem Bartholmeß den Ball nach einer Hereingabe aus kurzer Distanz über den Kasten legte. Dies sollte auch die einzige echte Torchance für die Schöndorfer aus dem Spiel im zweiten Durchgang gewesen sein, denn die Blankenhainer nahmen das Heft ab sofort in die Hand. Der Ertrag blieb hier leider nur aus. So dauerte es bis zur 82. Spielminute, ehe das erste Tor der Partie fiel. Nach Zuspiel auf K. Stephan, setzte sich dieser auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durch, welcher mit seiner folgenden Hereingabe Berger fand und dieser das Leder ins lange Eck legte. Die Führung nach Hause bringen war nun angesagt, da Schöndorf alles nach vorn schickte. So kam es wie es kommen musste, dass die Blankenhainer einen der letzten Bälle nicht entscheidend geklärt bekamen und durch ein Foul vor dem 16er noch ein Freistoß für Schöndorf heraussprang. Diesen legte Ex-Grün-Weiß-Spieler Bartholmeß unhaltbar für Langenberg in den Winkel (90.+1.).

Schöndorf kam beim eigenen Eröffnungsspiel in die neue Saison noch mit einem blauen Auge davon, die Blankenhainer ärgerten sich über den späten Ausgleichstreffer, da die drei Punkte verdient gewesen wären.