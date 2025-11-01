Punkteteilung im Kellerduell zwischen Hattstedt und Jevenstedt

Im vorgezogenen Freitagabendspiel trennten sich der Aufsteiger TSV Hattstedt und der TuS Jevenstedt im Duell der Kellerkinder vor 150 Zuschauern 2:2 (2:2). Dabei konnten die Gastgeber in ihrem bereits neunten Heimspiel zwar einen Zwei-Tore-Rückstand egalisieren, verpassten es aber, nach den Erfolgen beim TSV Kropp und gegen den TSV Friedrichsberg-Busdorf weiteren Boden in der Tabelle gutzumachen.
Nach der Punkteteilung bleibt die Mannschaft von Trainer Sebastian Kiesbye auf dem 14. Platz. Ohne den Abzug von zwei Punkten wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls wäre dem Aufsteiger bereits jetzt der Sprung von den Abstiegsplätzen gelungen. Der TuS Jevenstedt unterstreicht seine Auswärtsstärke, holt im achten Spiel auf fremdem Platz bereits den zehnten Punkt und springt auf den 11. Platz.
Die Gastgeber begannen nach den letzten Erfolgserlebnissen mit sehr viel Selbstvertrauen und konnten auch die ersten fünfzehn Minuten klar für sich verbuchen. Nachdem die Gäste die Druckphase der Hattstedter unbeschadet überstanden hatten, wurden auch sie in einem guten Spiel immer mutiger und bekamen Oberwasser.
Mit dem ersten guten Angriff konnten die Jevenstedter durch Lucas Seefeldt (23.) den Führungstreffer vorlegen. Die Mannschaft von Trainer Jilani Ben Mahmoud, die bereits zuvor einen Fehler der Hattstedter Hintermannschaft nicht konsequent ausnutzte, kam jetzt aber immer besser in Fahrt.
Die nun deutlich zielstrebigeren Gäste konnten durch ihren Torjäger Lucas Seefeldt (34.), der zwei Gegenspieler auswackelte und dann eiskalt vollendete, sogar noch einen zweiten Treffer nachlegen. Für Lucas Seefeldt war es der 10. Saisontreffer – für seinen Trainer Jilani Ben Mahmoud von der Entstehung und vom Abschluss her sogar ein „Tor des Monats“.
Doch das Zwischenhoch der Gäste währte nur kurz, denn auch die Gastgeber haben ihre Qualitäten und schlugen mit einem Doppelschlag binnen 120 Sekunden kurz vor der Pause eiskalt zurück.
Nach einem langen Schlag in der Vorwärtsbewegung wurden die Jevenstedter überrascht, und der Ball landete postwendend bei Leon Poschkamp (40.), der auf 1:2 verkürzen konnte. Wenig später war Jonas Heider (42.) nach einem Freistoß, bei dem die Gäste auf Abseits spekulierten, zur Stelle und konnte noch vor dem Pausenpfiff den 2:2-Ausgleich erzielen.
Im zweiten Durchgang konnten dann die Gastgeber deutliche Vorteile für sich verbuchen und verpassten es dabei in ihrer Drangperiode in den letzten zwanzig Minuten, als sie drei Großchancen versiebten – darunter auch einen Pfostentreffer –, die drei Punkte einzutüten. Bei den Gästen kamen mit Marius Langmaack und Ben Nickels zwei Spieler der Kreisligamannschaft zu ihrem Ligadebüt.
„Das 2:2 geht in Ordnung, das war auch unser Minimalziel. Meine Mannschaft hat das richtig gut gemacht. Das war eines der besseren Spiele. Alle haben eine super, top Leistung gebracht – kämpferisch, einsatzwillig. Wir wollen definitiv versuchen, nicht auf einem Abstiegsplatz zu überwintern. Im Moment stehen wir über dem Strich. Von daher war es für uns ein Punktgewinn“, sagte der Jevenstedter Trainer Jilani Ben Mahmoud.
Auf den TuS Jevenstedt warten jetzt bis zum Jahresende noch vier Heimspiele in Serie. Bereits am kommenden Mittwoch geht es mit einem Nachholspiel gegen Oberligaabsteiger Eidertal Molfsee (19.30 Uhr) weiter. Die Mannschaft von Jilani Ben Mahmoud konnte bisher erst vier Heimspiele austragen – die wenigsten aller Mannschaften in der Staffel. Auf den TSV Hattstedt wartet am kommenden Wochenende ein Auswärtsspiel beim SV Dörpum.
TSV Hattstedt: Hinz – Baouche, Poschkamp, Wetzel, Jorden – Yassine (46. Thiesen), Sander, Michelsen (68. Jannik Heider) – Jeßat (82. Ademi), Jonas Heider, Völker.
Trainer: Sebastian Kiesbye.
TUS Jevenstedt: Jeromin – Richter (90+4 Nickels), Lühder, Solterbeck, Mathis Mrosek – Sofia (66. Grünau), Ranck (46. Brusberg), Rohwer, Gersteuer – Seefeldt, Till (69. Langmaack).
Trainer: Jilani Ben Mahmoud.
Schiedsrichter: Mika Bent Baghai-Anaraki (VfL Oldesloe).
Assistenten: Sebastian Marx und Dustin Joel Henneking.
Zuschauer: 150 in Hattstedt.
Tore: 0:1 Lucas Seefeldt (23.), 0:2 Lucas Seefeldt (34.), 1:2 Leon Poschkamp (40.), 2:2 Jonas Heider (42.).