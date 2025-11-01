Punkteteilung im Kellerduell zwischen Hattstedt und Jevenstedt

Hattstedt verpasst den Sprung in der Tabelle

Nach der Punkteteilung bleibt die Mannschaft von Trainer Sebastian Kiesbye auf dem 14. Platz. Ohne den Abzug von zwei Punkten wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls wäre dem Aufsteiger bereits jetzt der Sprung von den Abstiegsplätzen gelungen. Der TuS Jevenstedt unterstreicht seine Auswärtsstärke, holt im achten Spiel auf fremdem Platz bereits den zehnten Punkt und springt auf den 11. Platz.

Starker Beginn der Gastgeber – Jevenstedt kontert eiskalt

Die Gastgeber begannen nach den letzten Erfolgserlebnissen mit sehr viel Selbstvertrauen und konnten auch die ersten fünfzehn Minuten klar für sich verbuchen. Nachdem die Gäste die Druckphase der Hattstedter unbeschadet überstanden hatten, wurden auch sie in einem guten Spiel immer mutiger und bekamen Oberwasser.

Mit dem ersten guten Angriff konnten die Jevenstedter durch Lucas Seefeldt (23.) den Führungstreffer vorlegen. Die Mannschaft von Trainer Jilani Ben Mahmoud, die bereits zuvor einen Fehler der Hattstedter Hintermannschaft nicht konsequent ausnutzte, kam jetzt aber immer besser in Fahrt.

Die nun deutlich zielstrebigeren Gäste konnten durch ihren Torjäger Lucas Seefeldt (34.), der zwei Gegenspieler auswackelte und dann eiskalt vollendete, sogar noch einen zweiten Treffer nachlegen. Für Lucas Seefeldt war es der 10. Saisontreffer – für seinen Trainer Jilani Ben Mahmoud von der Entstehung und vom Abschluss her sogar ein „Tor des Monats“.

Hattstedt schlägt vor der Pause doppelt zurück

Doch das Zwischenhoch der Gäste währte nur kurz, denn auch die Gastgeber haben ihre Qualitäten und schlugen mit einem Doppelschlag binnen 120 Sekunden kurz vor der Pause eiskalt zurück.