Punkteteilung im Kellerduell

Die erste Möglichkeit hatten die Gäste aus der Lichtstadt. Mit vereinten Kräften gelang es der Rudolstädter Abwehr den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern. Nach einem Diagonalpass von Luis Czerwonka hatte Evan Häußer die Chance zum Führungstreffer. Doch der insgesamt sehr sicher wirkende Keeper des FC Thüringen boxte den Ball über die Querlatte. In Anbetracht des Tabellenstands waren die nächsten Minuten von vielen Fehlpässen auf beiden Seiten geprägt. Der andauernde Nieselregen trug wenig zu sehenswerten Spielzügen bei. Kurz vor dem Pausenpfiff nutzte Lukas Birkner die Unordnung in Rudolstadts Abwehr mit dem Kopf zur nicht unverdienten Führung der Gäste.

Die Spieler des Trainergespanns Josef Bresigke/Christian Schulz drängten nach Wiederbeginn auf den Ausgleich. Die Defensive des FC Thüringen verteidigte erfolgreich den eigenen Strafraum. Einen Glücksmoment hatten die Gelb/Grünen, als der Pfosten den zweiten Treffer der Gäste verhinderte. Der Zeitraum von der 70. Minute bis zum Schlusspfiff war von Hektik und Nickligkeiten auf dem Spielfeld überschattet. Der Schiedsrichter trug nach gutem Beginn mit einigen fragwürdigen Regelauslegungen dazu bei. So schickte er Luis Czerwonka mit Gelb/Rot vom Platz. Kurz darauf ließ er die Konsequenz nach einem Foul an Erik Rößler vermissen. Gute Besserung an Erik, der in der Folge durch Anton-Heller-Rabe ersetzt werden musste. In Unterzahl stemmten sich die Spieler des FC Einheit gegen die drohende Niederlage. Tobias Messany nutzte die Chance per Foulstrafstoß zum umjubelten Ausgleich. Josef Bresigke: “Entsprechend des Spielverlaufs müssen wir mit diesem wichtigen Punkt leben. Am kommenden Sonnabend wollen wir in Bad Lobenstein mit einer guten Leistung für Punktzuwachs sorgen.“ Ein Extralob geht an die Einheit-Fans, die mit ihrem Gesang bis zuletzt motivierend einwirkten.