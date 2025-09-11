Punkteteilung im Flutlichtduell

Der TSV Wabern hat seine Erfolgsserie auch bei einem Topteam der Verbandsliga Nord fortgesetzt und beim 1:1 (1:0) bei Hessen Kassel II einen wertvollen Zähler geholt. Niklas Müller brachte die Gäste früh in Führung (3.), ehe Silas Hagemann nach der Pause zum verdienten Ausgleich traf (50.).
KSV Hessen Kassel II – TSV Wabern 1:1
KSV Hessen Kassel II: Finn Sauer, Aaron Liesche-Prieto, Ludger Kersting, Tom Wagner, Leon Hofert (90. Henry Eckhardt), Paul Stegmann, Finn Lindner (46. Haris Ljatifi), Silas Hagemann, Okan Gül (88. Can Karademir), Hazar Kanat (80. Bader Boukhatem), Sebastian Schmeer - Trainer: Jonas Jacob - Trainer: Danny Overkamp
TSV Wabern: Islam Elgaz, Johannes Kördel, Luca Wendel, Franco Witt, Paul Kuntze, Marius Rohde (86. Adrian Herdt), Niklas Müller (64. Carlos Kuntz), Jan Luca Schmeer, Lennart Klinge (64. Andre England), Blagojce Konjarski, Patrick Herpe - Trainer: Patrick Herpe
Schiedsrichter: Tim Waldinger (Schwabendorf) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Niklas Müller (3.), 1:1 Silas Hagemann (50.)