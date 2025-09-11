 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Karina Schneider

Punkteteilung im Flutlichtduell

Wabern trotzt Kassel einen Punkt ab

Der TSV Wabern hat seine Erfolgsserie auch bei einem Topteam der Verbandsliga Nord fortgesetzt und beim 1:1 (1:0) bei Hessen Kassel II einen wertvollen Zähler geholt. Niklas Müller brachte die Gäste früh in Führung (3.), ehe Silas Hagemann nach der Pause zum verdienten Ausgleich traf (50.).

Vor rund 200 Zuschauern legten die Reiherwälder einen Traumstart hin: Nach Vorarbeit von Spielertrainer Patrick Herpe vollendete Müller eiskalt aus kurzer Distanz. Anschließend drängten die Löwen-Reserve auf die Antwort, doch Torhüter Islam Elgaz zeigte mehrfach seine Klasse. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kassel den Druck deutlich und kam durch Hagemann zum Ausgleich, nachdem die Gästeabwehr den Ball nach einem Freistoß nicht entscheidend klären konnte. In der Schlussphase hatten die Gastgeber die größeren Chancen, doch Wabern verteidigte leidenschaftlich und brachte das Remis über die Zeit.

Für die Herpe-Elf bedeutet der Punkt ein Achtungserfolg beim Tabellenzweiten und ein weiterer Beleg für die neu gewonnene defensive Stabilität. Kassel II bleibt zwar ungeschlagen, verpasste jedoch den Sprung an die Spitze.

Aufrufe: 011.9.2025, 09:30 Uhr
Jan GundlachAutor