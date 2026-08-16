Punkteteilung im ersten Heimspiel - Ahmsen vs Dielingen

– Foto: Lukas Lehbrink

Die Gäste aus Dielingen erwischten zunächst den druckvolleren Start und versuchten früh, die Kontrolle über die Begegnung zu übernehmen. Ahmsen hielt jedoch mit viel Einsatz und Zweikampfstärke dagegen und arbeitete sich mit zunehmender Spielzeit immer besser in die Partie. Nachdem die erste Druckphase der Gäste abgeklungen war, entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit guten Möglichkeiten auf beiden Seiten.

Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt in Löhne musste sich der TuS Ahmsen am zweiten Spieltag der Bezirksliga mit einem Punkt begnügen. Im ersten Heimspiel der neuen Saison trennten sich Ahmsen und der TuS Dielingen nach einer intensiven und über weite Strecken offenen Partie mit 1:1.

Vor allem über die Außenbahnen gelang es Ahmsen immer wieder, gefährliche Situationen zu kreieren. Niclas Lehbrink wurde mehrfach mit guten Hereingaben seiner Mitspieler gesucht, doch an diesem Nachmittag wollte der entscheidende Abschluss einfach nicht gelingen.

Einen frühen Rückschlag musste Ahmsen bereits nach knapp einer halben Stunde verkraften. Kapitän Jörn Seifert musste verletzungsbedingt vom Platz, wodurch die Hausherren früh zu einer personellen Umstellung gezwungen waren. Die Mannschaft ließ sich davon jedoch nicht aus dem Rhythmus bringen und blieb weiter gut in der Begegnung.

Eine besonders auffällige Partie zeigte dabei Außenverteidiger Tim Tews. Defensiv sorgte er mit konsequenter Zweikampfführung und gutem Stellungsspiel immer wieder für wichtigen Halt. Gleichzeitig schaltete er sich regelmäßig ins Offensivspiel ein, setzte über seine Seite Akzente und bereitete mehrere gefährliche Abschlusssituationen vor. Damit gehörte er an diesem Nachmittag zu den stärksten Akteuren auf dem Platz.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung offen. Beide Mannschaften erspielten sich Möglichkeiten, ohne zunächst den entscheidenden Treffer zu erzielen. In der 68. Minute waren es schließlich die Gäste aus Dielingen, die eine ihrer Chancen nutzten und mit 1:0 durch C.Akbas in Führung gingen.

Ahmsen musste nun einem Rückstand hinterherlaufen und erhöhte noch einmal den Druck. Gleichzeitig wurde die Partie zunehmend emotionaler. Mehrere Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns sorgten auf und neben dem Platz für Diskussionen, wodurch zusätzliche Hektik in die Begegnung kam.

Im weiteren Verlauf sah auch Ahmsens Trainer Sebastian Klaßes die Rote Karte und musste den Innenraum verlassen. Damit fehlte der Mannschaft in der entscheidenden Schlussphase die direkte Unterstützung ihres Trainers von der Seitenlinie. Auf dem Platz schien dieser Moment jedoch noch einmal zusätzliche Kräfte freizusetzen. Ahmsen zeigte großen Ehrgeiz, warf sich in die Zweikämpfe und wollte unbedingt verhindern, das erste Heimspiel ohne Zählbares zu beenden.

Auch Dielingen musste in der Schlussphase noch einen verletzungsbedingten Wechsel verkraften, während die Kräfte auf beiden Seiten nach einem intensiven Spiel zunehmend schwanden.

Ahmsen gab sich dennoch nicht geschlagen und drängte weiter auf den Ausgleich. In der 88. Minute folgte schließlich die Belohnung: Nach Vorarbeit von Jannis Völkel traf Joker Arno Warkentin zum viel umjubelten 1:1.

Ein Treffer, der nicht nur einen Punkt sicherte, sondern zugleich für die Moral der Mannschaft sprach. Trotz Rückstand, verletzungsbedingtem Ausfall des Kapitäns und der Roten Karte gegen Trainer Sebastian Klaßes blieb Ahmsen bis zum Schluss im Spiel und erkämpfte sich zumindest noch einen Zähler.

Am Ende blieb es bei der Punkteteilung. Ein Ergebnis, das angesichts der Chancen und starken Phasen auf beiden Seiten durchaus in Ordnung geht. Dielingen erwischte den besseren Start und blieb über die gesamte Partie gefährlich, während Ahmsen sich nach der Anfangsphase zunehmend ins Spiel kämpfte und insbesondere offensiv immer wieder gute Möglichkeiten herausspielte.

Aus Ahmser Sicht wäre nach dem Auftaktsieg sicherlich gerne der zweite Dreier gefolgt. Die Chancen dafür waren vorhanden – an diesem Sonntag fehlten vor dem Tor jedoch die letzte Konsequenz und auch etwas Spielglück.Gleichzeitig bewies die Mannschaft nach dem Rückstand viel Moral und belohnte sich kurz vor Schluss noch mit dem Ausgleich.

So steht am Ende ein umkämpftes 1:1, mit dem beide Mannschaften leben können – und für Ahmsen ein Punkt, den sich die Mannschaft in einer schwierigen Schlussphase mit viel Einsatz und Zusammenhalt erarbeitet hat.