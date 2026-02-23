Punkteteilung im Eilenriedestadion: SV Meppen spielt 2:2 bei Hannover

Frühe Chancen und verdiente Führung
Bei regnerischem Wetter fanden sich die Gäste zunächst besser mit den schwierigen Platzverhältnissen zurecht. Bereits in der Anfangsphase prüfte Thorben Deters mit einem Distanzschuss den Hannoveraner Schlussmann, der den Ball über die Latte lenkte. Kurz darauf verfehlte ein abgefälschter Versuch von Niclas Wessels nur knapp das Ziel.
Auf der Gegenseite bewahrte SVM-Keeper Julius Pünt seine Mannschaft vor dem Rückstand, als er gegen den einschussbereiten Mustafa Abdullatif rettete.
In der 18. Minute belohnte sich Meppen für den engagierten Start: Deters leitete den Angriff ein, Dominique Domröse flankte präzise auf den zweiten Pfosten, wo Mika Stuhlmacher zur Führung einschob.
Hannover antwortet prompt
Die Freude über das 1:0 währte nur kurz. Bereits im Gegenzug gelang Tom Hobrecht der Ausgleich. In der Folge entwickelte sich auf dem holprigen Geläuf eine umkämpfte Partie, in der beide Teams zwar bemüht waren, jedoch bis zur Pause keine klaren Abschlüsse mehr verbuchen konnten.
Erneute Führung und wiederholter Rückschlag
Nach dem Seitenwechsel drängte Meppen auf die erneute Führung. Lasse Zumdieck verfehlte in der 52. Minute nur knapp das Tor. Drei Minuten später war es erneut Domröse, der im Fokus stand: Nach einem präzisen Zuspiel von Julian Ulbricht setzte sich der Offensivspieler durch und traf zur 2:1-Führung für den SVM.
Doch auch diesmal hatte Hannover die passende Antwort. In der 63. Minute überwand Alexander Vogel Torhüter Pünt und stellte auf 2:2.
Späte Chance bleibt ungenutzt
In der Schlussphase drängten die Meppener auf den Siegtreffer. Die größte Möglichkeit bot sich in der 80. Minute, als ein hoher Ball von Luis Sprekelmeyer nur Zentimeter am Hannoveraner Tor vorbeiflog. Viele der mitgereisten Fans hatten den Torschrei bereits auf den Lippen.
Am Ende blieb es bei der Punkteteilung – ein Ergebnis, das den Spielverlauf widerspiegelt, für den SV Meppen angesichts der Chancen in der Schlussphase jedoch auch als verpasste Gelegenheit gewertet werden kann.