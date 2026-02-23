Punkteteilung im Eilenriedestadion: SV Meppen spielt 2:2 bei Hannover

Frühe Chancen und verdiente Führung Bei regnerischem Wetter fanden sich die Gäste zunächst besser mit den schwierigen Platzverhältnissen zurecht. Bereits in der Anfangsphase prüfte Thorben Deters mit einem Distanzschuss den Hannoveraner Schlussmann, der den Ball über die Latte lenkte. Kurz darauf verfehlte ein abgefälschter Versuch von Niclas Wessels nur knapp das Ziel. Auf der Gegenseite bewahrte SVM-Keeper Julius Pünt seine Mannschaft vor dem Rückstand, als er gegen den einschussbereiten Mustafa Abdullatif rettete.

In der 18. Minute belohnte sich Meppen für den engagierten Start: Deters leitete den Angriff ein, Dominique Domröse flankte präzise auf den zweiten Pfosten, wo Mika Stuhlmacher zur Führung einschob. Hannover antwortet prompt Die Freude über das 1:0 währte nur kurz. Bereits im Gegenzug gelang Tom Hobrecht der Ausgleich. In der Folge entwickelte sich auf dem holprigen Geläuf eine umkämpfte Partie, in der beide Teams zwar bemüht waren, jedoch bis zur Pause keine klaren Abschlüsse mehr verbuchen konnten.