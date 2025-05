Punkteteilung im Duell der Reserven

Den letzten Heimspielsonntag der Saison eröffneten die beiden zweiten Mannschaften des TSV und des ASC Grünwettersbach, die sich punktgleich auf Tabellenplatz 13 und 14 befanden. Die ersten 45 Minuten boten kaum klare Torchancen und waren weitgehend von Mittelfeldduellen und Ungenauigkeiten geprägt. Ein Freistoß von ASC-Akteur Issa in der 20. Minute flog knapp am Tor vorbei, ebenso ein Kopfball von Kratzer. Auf Seiten des TSV sorgte ein Wenz-Freistoß in Minute 38 für Gefahr – die ASC-Abwehr klärte jedoch per Kopf kurz vor der Linie. Auch die anschließende Ecke wurde in höchster Not von Keeper Blettinger entschärft. Zur Pause blieb es also beim torlosen Remis.

Die zweite Hälfte begann dann mit einem deutlich anderen Tempo und Chancen auf beiden Seiten. TSV-Keeper Felix Schorer entschärfte kurz nach Wiederanpfiff im Eins-gegen-eins stark, der Nachschuss flog über das Tor (46.). Im direkten Gegenzug hatte David Bossert jr. die Führung für Auerbach auf dem Kopf, doch sein Versuch rollte parallel zur Linie und eben nicht darüber (50.). Stattdessen schlugen die Gäste zu: Von einem verlorenen Zweikampf auf der rechten Außenbahn profitierte Issa, der mit einem frechen Lupfer zum 0:1 vollendete (51.). Doch der TSV antwortete prompt: Nur fünf Minuten später war Jonas Wagner zur Stelle und erzielte den verdienten Ausgleich (56.). Die Partie blieb nun offen und streckenweise wild. In der 73. Minute verpasste Nikitin nach einem Querpass von ASC-Kapitän Üstün freistehend am langen Pfosten das 1:2. Auf der anderen Seite scheiterte Wenz nach starkem Steckpass von Bonavia im Eins-gegen-eins am Außennetz (77.), kurz darauf klärte die ASC-Abwehr einen Dörnhöfer-Freistoß erneut auf der Linie (79.). Die größte Chance zur Führung hatte Bonavia, dessen Dribbling und Abschluss am Innenpfosten endeten, von wo aus der Ball direkt in die Arme von Blettinger sprang (80.). Ein später Treffer des TSV wurde wegen Abseits aberkannt (85.), und so blieb es am Ende beim 1:1.