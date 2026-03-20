Punkteteilung im Derby - Wacker fehlte der Lucky Punch vorm Tor

Am Freitagabend empfing der SV Wacker Burghausen den TSV Buchbach zum legendären Inn-Salzach-Derby. Die Buchbacher reisten mit ordentlich Rückenwind zum Rivalen. Denn der TSV ist seit drei Partien ungeschlagen. In der Tabelle standen, und steht Buchbach, hinter der Bender-Elf.

Wacker startete schwungvoll in die Partie mit einigen Möglichkeiten. Zum Tor kam es dennoch nicht. Buchbach war eher mit Verteidigen beschäftigt und kam kaum vors Tor der Gastgeber. Auch die zweite Hälfte blieb torlos. Zwar behielt Wacker weitgehend die Oberhand, es fehlte aber der Lucky Punch vorm Tor. Am Ende teilen sich die Beiden die Punkte.

SV Wacker Burghausen – TSV Buchbach 0:0

SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Vojtech Mares, Benedikt Schwarzensteiner, Faton Dzemailji, Jannis Turtschan, Felix Bachschmid (46. Noah Shawn Agbaje), Denis Ade (80. Noa-Gabriel Simic), Filip Ilic, Moritz Bangerter, Noah Müller (65. Alexander Gordok), Tom Sanne (93. Alexander Sorge) - Trainer: Lars Bender

TSV Buchbach: Ludwig Zech, Benedikt Orth (64. Romeo Ivelj), Rocco Tavra, Philipp Walter, Samed Bahar, Kevin Hingerl, Alexander Mehring (55. Andreas Hirtlreiter), Jonas Wieselsberger, Tobias Heiland (81. Josue M'bila) (96. Philipp Zimmerer), Albano Gashi (74. Sammy Ammari), Tobias Stoßberger - Trainer: Marc Unterberger

Schiedsrichter: Marcel Krauß (Heufurt) - Zuschauer: 2108

Tore: keine Tore