Punkteteilung im Derby

Es war ein intensives Spiel, wobei beide Mannschaften spielerisch nicht überzeugen konnten. Vor allem Erzhäuser merkte man die Winterpause noch an, ein Großteil der Pässe kam nicht an. Nach 5 Minuten hatte Erzhäuser eine Großchance, die TW Zinnbauer vereiteln konnte. In der 10. Minute spielte Yussup einen Pass zu weit, der Ball ging Richtung Tor und TW Zinnbauer unterlief ein folgenschwerer Fehler, als er über den Ball trat und dieser zur Führung des SVE ins Tor rollte. In der Folge kam Bodenwöhr besser auf und Vinzent Popelka musste einen hohen Ball von Zinnbauer von der Linie kratzen. In der 35. Minute erzielte Bruckmüller mit einem schönen Weitschuss von der Strafraumgrenze den verdienten Ausgleich für Bodenwöhr.

Nach der Pause ging das Spiel ständig hin und her, keine der Mannschaften konnte sich entscheidend durchsetzen. Es war ein hartes, aber kein unfaires Spiel, beiden Mannschaften erhielten jeweils 3 gelbe Karten. In der 70. Minute holte sich Göldner etwas unnötig die gelb-rote Karte. Nur 3 Minuten später erzielte Mehmeti nach Vorarbeit von Hauser die 2 : 1 Führung für den SVE. Erzhäuser konnte nun den Sack nicht zumachen, man merkte die Überzahl nahezu nicht. Der TVB agierte größtenteils mit weiten, hohen Bällen und bereitete dem SVE damit auch immer wieder Probleme. Der SVE konnte seine wenigen Konterchancen nicht nutzen, TW Zinnbauer rettete stark gegen Ehebauer. In der 90. Minute setzte sich De Giorgi links gut durch, passte nach innen, Erzhäuser brachte den Ball nicht weg und Zinnbauer erzielte den nicht unverdienten Ausgleich für Bodenwöhr. Erzhäuser hatte in der Nachspielzeit keine Antwort mehr, weshalb es beim Remis blieb.