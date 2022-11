Punkteteilung im Aufsteigerduell!

An Allerheiligen musste die SG 1945 Dielheim in Richtung Heidelberg reisen und gegen die zweite Mannschaft der SG HD-Kirchheim antreten. Beide Mannschaften kennen sich bereits aus der Vorsaison bestens, da man letztes Jahr gemeinsam aufgestiegen ist.

Personell musste das Trainerteam der SG vor der Partie ein paar Veränderungen vornehmen. Schon frühzeitig erfolgte die nächste Veränderung, als Marco Hillenbrand frühzeitig ausgewechselt werden musste. Nach einem etwas zerfahrenen Beginn und ein Spiel auf Augenhöhe, kam erst kurz vor dem Halbzeitpfiff ein wenig Schwung in die Partie. Bereits vor dem Spiel präsentierte sich die SG in einem neuen weißen Trikotsatz, gesponsert von Armin Seeger. An dieser Stelle ein großes Dankeschön! Mit dem neuen Look ging man in der 43. Spielminute durch ein Eigentor der Kirchheimer in Führung. Doch lange hielt die Führung nicht an und die Gastgeber konnten im direkten Gegenzug zum 1:1 ausgleichen. Mit diesem Spielstand ging es zunächst in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit wollten beide Mannschaften nichts mehr anbrennen lassen und weniger ins Risiko gehen. Sowohl für die Heimmannschaft als auch für die Gäste war das Gute, dass kein Gegentreffer mehr fiel, aber so kam auch automatisch etwas Schwung aus der Partie und die Spannung ging verloren. Am Ende trennten sich beide Teams in einem sehr fairen Duell mit einem Unentschieden und teilten sich die Punkte.