Punkteteilung im Abstiegskampf: Türk Spor zeigt Moral in Rechtmehring

– Foto: Emre Öztürk

Die Hausherren aus Rechtmehring erwischten den besseren Start. In der 16. Minute fiel das 1:0 durch Markus Eberherr nach einem Einwurf setzte sich der Angriff der Gastgeber durch und der Ball landete im Netz.

Am 15. März 2026 trat Türk Spor Rosenheim e.V. in der Kreisklasse beim SC Rechtmehring an. Bei kaltem Wetter, aber guter Stimmung unter den rund 150 Zuschauern, entwickelte sich ein kampfbetontes und spannendes Spiel, das am Ende mit einem 2:2-Unentschieden endete. Für Türk Spor ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf, auch wenn mit etwas mehr Glück sogar noch mehr möglich gewesen wäre.

Doch Türk Spor zeigte Charakter. Kurz vor der Pause gelang der wichtige Anschluss: Ömer Türk traf in der 42. Minute zum 2:1, wodurch die Partie wieder offen war. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeit.

Türk Spor versuchte anschließend ins Spiel zu finden, doch Rechtmehring nutzte eine weitere Gelegenheit eiskalt: In der 36. Minute führte ein Abstimmungsfehler zwischen Torhüter und Innenverteidiger zum 2:0 durch Hans Müller.

Türk Spor drückt und wird belohnt

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Türk Spor deutlich den Druck. Die Mannschaft erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten und war nun klar aktiver. Besonders Ömer Türk sorgte immer wieder für Gefahr.

Um die 60. Minute hatte er den Ausgleich bereits auf dem Fuß – doch sein Schuss klatschte an die Latte. Die Rosenheimer blieben jedoch dran und wurden schließlich belohnt:

In der 70. Minute war es erneut Ömer Türk, der zum 2:2-Ausgleich traf und damit seinen Doppelpack schnürte.

In der Schlussphase drängte Türk Spor weiter auf den Siegtreffer. Mehrere Chancen wurden herausgespielt, doch der Ball wollte an diesem Tag einfach nicht noch einmal ins Netz.

Die dramatischste Szene ereignete sich in der allerletzten Minute: Fatih Eminoglu wurde im Strafraum klar zu Fall gebracht. Viele rechneten bereits mit dem Elfmeterpfiff doch stattdessen beendete der Schiedsrichter die Partie direkt. Eine Entscheidung, die für viel Gesprächsstoff sorgte und Türk Spor möglicherweise den späten Sieg kostete.



Trainer Temel Yasin fasste das Spiel nach Abpfiff treffend zusammen:

„Nächste Woche müssen die Tore fallen.“

Türk Spor hat in diesem Spiel große Moral gezeigt und einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt. Mit der gleichen Leidenschaft – und etwas mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor soll im nächsten Spiel der nächste wichtige Schritt im Abstiegskampf folgen