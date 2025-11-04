Punkteteilung im Abstiegskampf

Mit einem 3:3 Unentschieden trennten sich die Frauen des TSV Deizisau im vergangenen Heimspiel gegen den TSV Münchingen III, nachdem man die gute Leistung in der ersten Halbzeit nicht in die zweite Halbzeit übertragen konnte.

Im Abstiegsduell wollten die Deizisauerinnen unbedingt die drei Punkte einfahren, um sich von den hinteren Tabellenplätzen zu befreien, jedoch fehlte am Ende erneut die Toreffizienz und die Konsequenz in der Klärung.

Die Deizisauerinnen erarbeiteten sich die ersten Chancen und gingen in der 16. Spielminute nach einem Gassenball von Anna Koch durch Einschieben von Julia Knoblauch mit 1:0 in Führung. In der 33. Spielminute erhöhten die Deizisauerinnenerneut durch Julia Knoblauch nach einem schönen herausgespielten Konter zum 2:0. Nach der Halbzeit wollte man nicht nachlassen, jedoch konnten die Deizisauerinnennicht mehr an die konstante Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen. In der 51. Spielminute erzielten die Gegnerinnen durch einen Distanzschuss von Katharina Wyrich den 2:1 Anschlusstreffer. Doch die Deizisauerinnen ließen das Gegentor nicht auf sich sitzen und Julia Knoblauch erzielte in der 56. Spielminute nach einem Eckball ihren Dreierpack zum 3:1. Die drei Punkte schienen sicher, doch die Frauen des TSV Münchingen kämpften sich zurück ins Spiel und zeigten, dass sie die Niederlage nicht auf sich sitzen lassen wollen. In der 60. Spielminute verkürzten sie durch einen Eckball und dem nicht konsequent geklärten Ball durch Katharina Wyrich zum 3:2. In der 70. Spielminute fangen sich die Deizisauerinnennach einem Freistoß und dem anschließenden Einschieben von Anna Dingler den 3:3 Ausgleichtreffer. Durch eine rote Karte in der 90. Spielminute aufgrund eines Handspiels außerhalb des Sechzehners beenden die Deizisauerinnen das Spiel in Unterzahl.



Nun heißt es Kopf hoch und alle Kräfte für das kommende Spiel zu mobilisieren. Am kommenden Sonntag, den 09. November sind die Deizisauerinnen zu Gast beim TSV Heimsheim. Anpfiff ist um 11:00 Uhr.



⚽️⚽️⚽️ Knoblauch