Punkteteilung im 1. Heimspiel

Bei sommerlichen Temperaturen ging es für uns gegen die SG Hohenlinden um die nächsten 3 Punkte. Die Anfangsphase gestaltet sich spielerisch schwierig. Wenig Bewegung und individuelle Fehler machen es schwer unsere Spielidee aufzuziehen. Aufgrund zahlreicher Wechsel in der ersten Halbzeit gelingt es vereinzelt vors gegnerische Tor zu kommen, es bleibt jedoch beim 0:0 zur Halbzeit.

Nach dem Wiederanpfiff kommen wir deutlich besser ins Spiel. Wir zeigen viele gute Spielzüge und Einzelaktionen, sind aber im letzten Drittel noch zu ungenau. Die herausgespielten Torchancen können wir am Ende nicht nutzen. Auch die Gäste können unsere Abwehr nicht bezwingen und so bleibt es beim torlosen Remis und einem weiteren Punkt für uns.