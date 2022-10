Punkteteilung gegen Geeste

Nachdem sich unsere Zweite am Sonntag Mittag mit einem 4:3-Sieg gegen Lengerich-Handrup zum Herbstmeister kürte, konnte unsere Erste leider nicht nachziehen und spielte gegen Geeste nur Remis.

Nach einer guten ersten Halbzeit hätte man sicherlich höher als mit 2:1 führen müssen, was sich gegen Ende der Partie rächte. Ein guter Beginn in Halbzeit zwei ebbte schnell ab, sodass am Ende nur ein Punkt gegen Geeste heraussprang.

Am Freitag und Montag geht’s weiter. Zum Auswärtsspiel in Heede wird ein Fanbus eingesetzt. Montags ist Grenzland Twist zu Gast.