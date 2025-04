Punkteteilung gegen die SG Waltershofen/Immenried

Nach einem deutlichen Sieg gegen Kißlegg am letzten Spieltag und dem Einzug in das Pokalviertelfinale unter der Woche ging der SVN mit einer positiven Formkurve in das Spiel. Zu Gast war die SG Waltershofen/Immenried, die abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz steht.

Dass es dennoch kein einfaches Spiel wird, wurde bereits nach wenigen Sekunden klar. Offensichtlich noch nicht richtig auf dem Platz, bekam der SVN überhaupt keinen Zugriff. Die Gäste konnten sich in aller Ruhe nach vorne kombinieren und den Ball ins Tor schieben. Ein Schock zu Spielbeginn, welchen der SVN nicht gut verkraftete. Man agierte fahrig, fand selten in die Zweikämpfe und verlor sie zumeist. Auch die Passgenauigkeit lies sehr zu wünschen übrig. Die Gäste konnten aus diesem unentschlossenen Auftritt des SVN ihrerseits allerdings keinen erhöhten Profit schlagen. So war es Levin Leonhardt, der in der 41. Minute dennoch den Ausgleich für den SVN erzielte. Er köpfte einen Querpass in die Maschen. Doch auch dieses Erfolgserlebnis rüttelte den SVN nicht wach. Stattdessen verlor man nur kurze Zeit später leichtfertig einen Ball in der Vorwärtsbewegung. Dies nutzten die Gäste zum Konter und gingen kurz vor der Pause wieder in Führung.