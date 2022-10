Punkteteilung des VfL Ulm/Neu Ulm beim FC Birumut Ulm

Die kämpferische Moral stimmte diesmal beim VfL Ulm/Neu Ulm. Auch ohne den Gelb-Rot gesperrten Emre Gürel, er bekam am Donnerstag im Nachholspiel gegen den FSK Neu Ulm, die gelb-rote Karte und dem weiterhin verletzten Dominik Maurer, versuchte der VfL Ulm Neu/Ulm trotzdem von Anbeginn das Spiel an sich zu reißen, doch der FC Birumut Ulm erwies sich als der erwartet schwere Gegner und so musste man wieder einmal einen Rückstand hinterherlaufen, den bereits in der 7. Minute brachte Özhan Aksoy den FC Birumut Ulm mit 1:0 in Führung. Das war auch das Pausenresultat. Zur Halbzeitpause wechselte der Trainer des VfL Ulm Neu Ulm Kai Uwe Grün. Für den verletzten Daniel Kessler kam Denis Alagic. Beide Mannschaften hatten die Möglichkeiten weitere Tore zu erzielen, doch bis zur 64. Minute vielen keine Tore und so blieb es bei der knappen Führung des FC Birumut Ulm. In der 64. Minute wurde ein weiterer Wechsel beim VfL Ulm/Neu Ulm vollzogen. Antonio Föll, der nach seiner Verletzung im Spiel gegen den SV Oberelchingen, wieder im Kader der 1. Mannschaft des VfL Ulm/Neu Ulm stand, kam für Abdoulie Sanyang. Dieser Wechsel sollte nochmals für neue Impulse beim VfL Ulm Neu/Ulm sorgen. So war es dann auch in der 69. Minute. Nach einem von Fabio Carfalho gehaltenen Elfmeter, sorgte Antonio Föll mit dem Nachschuss für das, zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:1. Dieses Ergebnis war zugleich auch das Endergebnis in einer Partie, die keinen Sieger verdient hätte. Bereits im Vorfeld hatte man ja schon von einem Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte dies. Beim Abpfiff durch den Schiedsrichter Christian Betz mussten sich beide Mannschaften jeweils mit einem Punkt begnügen. Dies war zugleich das erste Unentschieden des VfL Ulm/Neu Ulm in der laufenden Saison. Durch den Teilerfolg verbesserte sich der FC Birumut Ulm im Klassement auf Platz elf. Der VfL Ulm/Neu-Ulm bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz acht. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang VfL Ulm/Neu Ulm auch nur ein Sieg in vier Partien.