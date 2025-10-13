Punkteteilung beim HFC

Die U17 des VfL Wolfsburg hat ihre Serie in der DFB-Nachwuchsliga fortgesetzt, musste sich beim Halleschen FC jedoch mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Trotz deutlicher Überlegenheit in der zweiten Halbzeit gelang es dem Team von Trainer Tobias Holm nicht, aus den zahlreichen Chancen mehr Kapital zu schlagen. Damit verteidigten die Jungwölfe mit nun 14 Punkten die Tabellenführung und bleiben weiterhin ungeschlagen.

Nach einem unkonzentrierten Start gingen die Gastgeber früh in Führung: Nach einem Ballverlust des VfL flankte Halle scharf in den Strafraum, wo Miran Al-Ali den Ball über die Linie drückte (15.). Die Antwort der Grün-Weißen ließ nicht lange auf sich warten: Tim Neininger traf per Kopf nach einem geblockten Schuss von Mißbach zum Ausgleich (21.).

Nach der Pause übernahmen die Wolfsburger vollständig die Kontrolle. Die Jungwölfe erspielten sich mehrere klare Chancen, trafen die Latte und scheiterten zudem an der HFC-Abwehr, die in der Schlussphase nach einer Gelb-Roten Karte gegen Fynn Pietrzyk (86.) in Unterzahl agierte. Ein möglicher Elfmeter blieb den Gästen verwehrt. Trotz druckvoller Schlussminuten blieb es beim Remis.

„Wir haben die erste Viertelstunde verschlafen und lagen zurecht hinten“, sagte Holm nach dem Spiel. „Danach haben wir uns gefangen, ab der Pause nichts mehr zugelassen und selbst vier bis fünf Hochkaräter vergeben. Es war kein schlechtes Spiel, aber wir sind nicht zufrieden, weil mehr drin war.“

Am kommenden Samstag (18. Oktober, 12 Uhr) steht das Rückspiel gegen den 1. FC Magdeburg an – dann wollen die Wolfsburger wieder dreifach punkten.

Aufstellung VfL Wolfsburg U17: Pernis – Springborn, Furuseth, Mahncke, Horn (77. Jiang) – Peters, Neininger (59. Hernandez Soler), Wulf (90. Nwosu) – Lazzara (78. Ali Almjbel), Vajagic, Mißbach

Tore: 1:0 Al-Ali (15.), 1:1 Neininger (21.)