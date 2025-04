Punkteteilung bei Auswärtsfahrt

Dementsprechend ausgeglichen verliefen die Anfangsminuten, beide Mannschaften mit einem kontrolliertem Spielaufbau und dem Bedacht Fehler zu vermeiden. Nach etwa zehn gespielten Minuten dann die erste Chance für die Gäste, nach einer Flanke von L. Manz konnte H. Martin im letzten Moment noch gestört werden, bevor er auf das Tor abschließen konnte. Im Gegenzug die erste nennenswerte Chance für die Spielgemeinschaft. Einen Freistoß aus halblinker Position brachte M. Müller scharf, aber etwas unplatziert auf das Tor, so dass O. Baran den Versuch zur Ecke klären konnte. Nach weiteren ruhigeren Minuten dann die Führung für den FVW nach einem schnell vorgetragenen Angriff. X. Mayer mit einem sehenswerten Pass in die Spitze auf den schnellen J. Ochner, welcher den Ball an der Grundlinie scharf vor das Tor zurücklegte und sein Flügelpartner H. Martin nur noch einschieben musste. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Gastgeber dann noch einmal die Chance zum Ausgleich, der Schuss von der rechten Seite touchierte jedoch nur die Latte.

Zum 18. Spieltag der Kreisliga A1 Bodensee waren die Jungs vom FVW auswärts bei der SG Waldburg/Grünkraut zu Gast. Es bahnte sich ein enges Duell an, nicht nur aufgrund der Tabellenkonstellation, sondern auch in Anbetracht des Hinspielergebnisses, als die beiden Teams sich nach einem wilden Spiel mit 3:3 trennten.

Der zweite Durchgang begann dann direkt mit einem Aufreger. Ein umstrittener Elfmeter für die Gastgeber, den Torjäger N. Sterk dann sicher zum Ausgleich verwandelte. Dieser Ausgleichstreffer leitete eine extreme Drangphase der Waldburger ein, in der sich die Waldseer stellenweise kaum aus dem eigenen Strafraum befreien konnten. Durch konsequentes Zweikampfverhalten und einen aufmerksamen O. Baran konnten sie einen weiteren Gegentreffer jedoch verhindern. Ein bisschen Glück gehörte dann auch dazu als ein Distanzschuss der Hausherren an den Außenpfosten knallte (81.). In den letzten Minuten der Partie kam es dann auch wieder zu Chancen für den FVW, aber auch durch mehrere Standards in Folge konnte kein Treffer mehr erzwungen werden. Schlussendlich stand also in einer intensiven und ansehnlichen Partie, eine durchaus gerechte Punkteteilung auf dem Papier.

Ein großes Dankeschön an die mitgereisten Fans für die Unterstützung! Der FV Bad Waldsee bleibt damit auch im (fünften) Spiel in Folge ungeschlagen, wird aber alles daran setzen, am kommenden Sonntag, wenn der SV Wolpertswende auf heimischem Rasen empfangen wird, wieder drei Punkte einzufahren. Spielbeginn ist um 15 Uhr.