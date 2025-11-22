 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Punkteteilung, Befreiungsschlag, ein torloser Spitzenreiter, 4 Absagen

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 15. Spieltags

Beim heutigen Beginn des 15. Spieltags zeigen die Teams der Landesliga, Staffel 2, sehr unterschiedliche Gesichter: Sontheim stemmt sich gegen die Krise, Plattenhardt setzt ein Ausrufezeichen – und der Tabellenführer lässt wichtige Punkte liegen. Zudem gab es vier Spielabsagen.

---

Heute, 14:00 Uhr
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/Brenz
GSV Maichingen
GSV Maichingen
1
1
Abpfiff

Vor 89 Zuschauern erkämpfte sich das Schlusslicht FV Sontheim/Brenz ein hart erarbeitetes 1:1 und setzt damit im Abstiegskampf zumindest ein kleines Zeichen. Doch zunächst lief alles in die bekannte Richtung: In der 12. Minute brachte Filippo Intemperante die Gäste aus Maichingen mit 1:0 in Führung. Sontheim wirkte geschockt, kämpfte sich aber mit zunehmender Spieldauer zurück in die Partie. Die Belohnung folgte in der 67. Minute, als Jorgo Kentiridis zum 1:1 ausglich.

---

Heute, 14:00 Uhr
SV Böblingen
SV Böblingen
VfL Sindelfingen
VfL Sindelfingen
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

---

Heute, 14:30 Uhr
TSVgg Plattenhardt
TSVgg Plattenhardt
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen
2
0
Abpfiff

Mit Entschlossenheit holte die TSVgg Plattenhardt ein 2:0 gegen Aufstiegsanwärter Eislingen. In der 68. Minute sorgte Fabijan Krpan für das 1:0. Nur vier Minuten später legte Ekrem Servi in der 72. Minute das 2:0 nach und brachte Plattenhardt endgültig auf die Siegerstraße. Eislingen fand darauf keine Antwort mehr und musste erkennen, dass Plattenhardt an diesem Tag in den entscheidenden Momenten griffiger, zielstrebiger und entschlossener agierte.

---

Heute, 14:30 Uhr
TSV Köngen
TSV Köngen
MTV Stuttgart
MTV Stuttgart
0
0
Abpfiff

Der Tabellenführer TSV Köngen musste sich im Heimspiel gegen den MTV Stuttgart mit einem 0:0 begnügen. Köngen fand weder die Lücken in der massiven MTV-Defensive noch die letzte Konsequenz im Abschluss. Stuttgart setzte auf kompaktes Verteidigen und gelegentliche Nadelstiche, die jedoch ohne zählbaren Erfolg blieben.

---

Heute, 14:30 Uhr
TSGV Waldstetten
TSGV Waldstetten
SC Geislingen
SC Geislingen
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

---

Heute, 14:30 Uhr
TSV Ehningen
TSV Ehningen
SV Waldhausen
SV Waldhausen
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

---

Heute, 14:30 Uhr
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr Neuhausen
TSV Bernhausen
TSV Bernhausen
Abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

---

Morgen, 15:00 Uhr
TV Echterdingen
TV Echterdingen
TSV Bad Boll
TSV Bad Boll
15:00

Der TV Echterdingen trifft auf den TSV Bad Boll und muss im Abstiegskampf nachlegen. Bad Boll hat sich im gesicherten Mittelfeld etabliert und kann mit Auswärtspunkten den Blick wieder nach oben richten.

Aufrufe: 022.11.2025, 17:00 Uhr
Timo BabicAutor